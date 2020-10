Bonus per privati che ristrutturano casa nel Principato di Monaco, ma solo se hai più di 65 anni

In un contesto di mobilitazione e ripresa economica, il Governo del Principe sta implementando un bonus per lavori di ristrutturazione per i privati. Questa indennità ha lo scopo di incoraggiare le persone a svolgere il lavoro nelle loro case, chiamando i professionisti dell'edilizia nel Principato.

Questo bonus di ristrutturazione può essere richiesto da inquilini e / o proprietari del Principato, di età superiore ai 65 anni, che desiderano svolgere lavori nelle loro abitazioni nel Principato rivolgendosi a società di Monaco, sulla base di una semplice richiesta.

Il suo importo è del 20% del totale comprensivo di tasse sui lavori, con un tetto massimo di 2.000 €. Il premio sarà pagato direttamente dallo Stato alla società scelta dal soggetto, su presentazione della fattura.

La volontà del Governo è quella di migliorare la qualità della vita dei residenti e dei monegaschi, per sostenere l'economia locale e le sue imprese in questa crisi senza precedenti.