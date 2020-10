A Mondovicino Shopping Center e nei 27 Centri Commerciali Igd SiiQ c’è “VOGLIA DI VINCERE”

Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2020 nei Centri Commerciali IGD è previsto un grande Concorso a premi, con un montepremi ancora più rilevante e con forte attenzione alla sicurezza.

Il concorso, denominato “Voglia di vincere”, si terrà dal 12 ottobre al 1 novembre 2020 nei 27 centri commerciali IGD, tra cui Mondovicino Shopping Center a Mondovì, distribuiti in 12 regioni su tutto il territorio nazionale, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia; un evento in totale sicurezza grazie alla piena applicazione di tutte le misure utili a tutela sia dei visitatori che degli operatori.

Il concorso, ideato da Igd Siiq ed organizzato da Proxima Spa, mette in palio un montepremi significativo, oltre 630.000 euro, con un numero molto elevato di premi immediati: 250.000 euro in buoni shopping da spendere nelle gallerie commerciali e 20.000 premi di grandi marche, permettendo quasi 15 vincitori all’ora in ogni centro commerciale.

Oltre a questo, è prevista una estrazione finale, con premi orientati al green ed alla sostenibilità, in linea con la mission IGD: una Mercedes Classe A 250 Ibrida EQ Power, 27 e-bike Kalkhoff, 54 Carnet da 1.000 euro in buoni shopping da spendere nei negozi della Galleria Commerciale e 81 tablet Huawei.

Per favorire la massima partecipazione dei visitatori è stata scelta una meccanica semplice e facilmente intuitiva: potranno partecipare al concorso tutti coloro che effettueranno, nel periodo previsto, un acquisto minimo di € 10 nei punti vendita del Centro Commerciale.

L’attrattività dell’iniziativa è alta anche grazie al contributo dei seguenti brand, che hanno messo a disposizione i 20.000 premi immediati: Lycia, Ciao, Biopoint, Amen, Ubena e Essenziale.

I 27 centri commerciali coinvolti sono:

Mondovicino Shopping Center & Retail Park Mondovì

Centro Sarca Sesto San Giovanni (MI)

Gran Rondò Crema (CR)

Millennium Center Rovereto (TN)

Conè Conegliano (TV)

Centro Piave San Donà di Piave (VE)

Centro Lame Bologna

Centro Borgo Bologna

Centro Nova Villanova di Castenaso (BO)

Leonardo Imola (BO)

ESP Ravenna (RA)

Le Maioliche Faenza (RA)

Punta di Ferro Forlì

Lungo Savio Cesena

Fonti del Corallo Livorno

Tiburtino Guidonia Montecelio (Roma)

Casilino Roma

Città delle Stelle Ascoli Piceno

Maremà Grosseto

Porto Grande San Benedetto del Tronto (Ap)

Centro d'Abruzzo San Giovanni Teatino (CH)

Le Porte di Napoli Afragola (NA)

La Torre Palermo

Katanè Gravina di Catania (CT)

La Favorita Mantova

Centroluna Sarzana (SP)

Porta a Mare Livorno

IGD - Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. è uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail: sviluppa e gestisce centri commerciali su tutto il territorio nazionale e vanta una presenza importante nella distribuzione retail in Romania.

La società è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed è stata la prima ad entrare nel regime SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata) nel nostro Paese.

Il patrimonio immobiliare di IGD, valutato in circa 2.322,62 milioni di euro al 30 giugno 2020 comprende in Italia: 25 tra ipermercati e supermercati, 27 tra gallerie commerciali e retail park, 1 terreno oggetto di sviluppo diretto, 1 immobile per trading e 5 ulteriori proprietà immobiliari.

Dall’acquisizione di Winmarkt Magazine SA, nel 2008, il Gruppo può contare su 14 centri commerciali e un edificio a uso ufficio ubicati in 13 città rumene. Presenza capillare sul territorio, solidità patrimoniale, capacità di elaborazione, controllo e gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei centri, leadership nel settore immobiliare retail: questi, in sintesi, i punti di forza IGD.