Venerdì 9 ottobre a Acqui Terme ultimo appuntamento della XXIII° edizione Libri da Gustare 2020

Chiude venerdì 9 ottobre a Acqui Terme (AL) la XXIII° edizione Libri da Gustare 2020.

Con la premiazione di Margherita Oggero sabato 10 ottobre alle ore 17.30 presso l’Enoteca Regionale di Acqui si chiude la ventitreesima edizione della rassegna promossa dall’associazione “Ristoranti della Tavolozza”.

L’appuntamento, promosso in collaborazione con l’Enoteca Regionale di Acqui Terme è per venerdì 9 ottobre alle ore 17.30 presso la sala riunioni dell’Enoteca in Piazza Abramo Levi ad Acqui Terme.

All’incontro, condotto dalla giornalista Barbara Ronchi della Rocca saranno presenti insieme all’autrice premiata anche Annalisa Vittone, presidente dell’Enoteca Regionale di Acqui Terme, Claudio Porchia presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza. Al termine sarà offerto un piccolo aperitivo con i vini del territorio. L’evento è ad accesso libero, fino ad esaurimento posti per garantire il rispetto delle norme di sicurezza vigenti in tema di distanziamento e con obbligo di mascherina.

Il premio Libri da Gustare

Una commissione di giornalisti, librai e chef ogni anno seleziona tra le migliaia di pubblicazioni del settore le pubblicazioni, che si distinguono per il lavoro di ricerca e tutela delle tradizioni culturali e sociali, per la valorizzazione del territorio e per lo sviluppo di una autentica cultura del cibo.

Le sezioni in concorso sono tre:

• Cultura del cibo (Saggi, ricettari, guide che raccontano ed approfondiscono, anche utilizzando il solo linguaggio visivo, la storia e la cultura del cibo)

• Cultura del Vino e del bere (Saggi e guide che raccontano ed approfondiscono, anche utilizzando il solo linguaggio visivo, la storia e la cultura del vino)

• Il cibo in Letteratura (Narrativa nella quale il cibo è il tema attorno a cui si sviluppa il racconto oppure dove il cibo riveste un ruolo particolare nel tessuto narrativo)

Dopo la premiazione di Giorgione, Vito, Edoardo Toia e Tiziano Gaia, sabato 10 ottobre Acqui Terme (AL) sarà premiato il libro “Guerra e Pane” di Margherita Oggero edizioni Slow food. Nel volume si affronta il tema del rapporto con il padre, e con il nonno, con mamma e nonna a mettere equilibrio; gli amici e i divertimenti bambini, nonostante la guerra dei grandi e la città ferita. Pagine preziose e sentite per chi ama gli scritti di famiglia, un diario che racconta come l'infanzia sappia interpretare con leggerezza anche le situazioni più complesse della vita.

“Nonostante le difficoltà collegate all’emergenza sanitaria - spiega Claudio Porchia, presidente dell’associazione organizzatrice – abbiamo rivisto e riprogrammato il calendario delle presentazioni, che hanno riscosso ovunque un grande successo. La formula itinerante della manifestazione ha permesso di raggiungere un pubblico molto ampio e abbiamo ricevuto diverse disponibilità ad ospitare la manifestazione per il prossimo anno. Una formula che piace e che risponde al bisogno crescente di rassegne letterarie di grande qualità. Dal prossimo mese di novembre inizieremo a lavorare per la prossima edizione che si svolgerà in occasione dei 30 anni di attività della nostra associazione e sarà un momento importante per ricordare la sua ideatrice, Claudia Ferraresi. Voglio rivolgere un particolare ringraziamento a tutti gli sponsor ed in particolare alla Banca di Caraglio che ha creduto nel progetto e ci ha sostenuti anche di fronte all’emergenza sanitaria”.