L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 30 ottobre

Ariete: siate fermi ed irremovibili su scelte e decisioni da non revocare per pena, insicurezza, smarrimento e, se reduci da esperienze sbagliate, non accontentatevi delle briciole e non permettete a nessuno di trattarvi da ruota di scorta o da zerbini. Guardatevi intorno, ampliate la visuale, non incaponitevi su esseri tanto intriganti quanto meschini, ascoltate i pareri altrui e non peccate di caponaggine! Dal passato si rifarà vivo uno che non sentivate da tempo. Irritazioni nasali.



Toro: non agitatevi e non fissatevi su questioni risolvibili con un minino di buon senso e di prudenza… La settimana appare essere piuttosto variabile, annesse delle comunicazioni contrastanti, dei pensieri vaganti, degli sbalzi umorali e una gran voglia di esser lasciati in pace da chiunque seguiti a picchiare sul medesimo tasto. In uno scatto di nervi offenderete un interlocutore oppure direte cose non pensate. Se felicemente accoppiati inventate magici momenti con chi amate.



Gemelli: malgrado la pazienza non sia il vostro forte dovete portarne tanta considerate le incombenze che vi verranno date ed i problemini da fronteggiare in questo periodo piuttosto strampalato. Qualcuno denoterà dei fastidi pertinenti la salute, altri ansimeranno per lavoro o valute altri invece si scontreranno con dei mutamenti all’interno del ménage affettivo o familiare. Non alzate pesi e curate molto l’alimentazione. Importante chiamata o novella.



Cancro: avete un diavolo per capello e non soltanto per il bacillo persistente ma pure per un fracco di contesti atti ad innervosirvi e deprimervi compresi, per taluni, dei pensieri pecuniari, familiari o strettamente personali. Gli astri non sono in vena di gentili concessioni quindi armatevi di lungimiranza e non pigliatevela ad oltranza… Scoprirete inoltre che la stupidità abbonda e che c’è sempre chi credere di essere superiore alle parti… Un comunicato o un tipo vi lascerà senza fiato.



Leone: forse pensavate che le faccende andassero meglio, in ambito operativo o sentimentale, invece vi ritrovate a trottare e ad adeguarvi a ciò che vogliono gli altri. Imparate però a vivacchiare alla giornata, svolgendo le vostre piccole mansioni quotidiane, applicando l’arte della calma e della sopportazione in ogni piccola o grande azione poi nel 2021, anno per voi importante, si vedrà… New eclatanti per studenti ed educandi abbinate a contestazioni domestiche o private.



Vergine: il momento non è eccelso e non unicamente per il virus resuscitato ma anche per altre faccende attigue all’attività, alle finanze, alle scadenze o ad un altro problemino spettante voi o un essere caro. Le stelle infatti brillano ad intermittenza su di una quotidianità piena di inghippi ma da ligi figli di Mercurio rinverrete la giusta soluzione a ciò che fa ansimare. Chi ha l’Ascendente in un segno d’acqua o fuoco tenti la fortuna giocando al Lotto! Amica da ricontattare.



Bilancia: sembra che qualcosina inizi nuovamente ad andare storto ma trattasi probabilmente di uno stato d’animo accreditabile al contesto globale in cui nuovamente vi trovate. Si sa che con Marte che guarda di traverso le faccende non possono filare ma fatevene una ragione e imparate a vivere alla giornata. Non da escludere new relative a figlioli o genitori, posticipazione di appuntamenti e soggetto da spronare in un attimo di défaillance. Casuali ritrovi.



Scorpione: in questa fase delicata non strafate perché un calo energetico renderebbe faticoso il benché minimo sforzo e date un ultimatum a chi si approfitta della vostra disponibilità o si atteggia a saccente. Un introito si alternerà ad un esborso, un acciacco andrà lenito e ad un tipo abbietto darete il benservito… Coccole a gogò e giocosi momenti lambiranno innamorati e coppiette assodate. Regalini, omaggi, sorpresone o messaggi per chi avanza d’età. Domenica scombinata.



Sagittario: non è che funga un granché ma tra un trambusto e una preoccupazione vivrete attimi di intensa commozione atti a compensare ciò che seguita a conturbare. Occhio però a non prendere lucciole per lanterne riguardo un personaggio immeritevole della vostra considerazione e siate accorti in ogni transazione. Scambio di opinioni con una donna a cui parlare chiaro prima che si creino irreparabili malintesi con chi vi vive accanto. Scoperta allibente. Acquisto conveniente.



Capricorno: che questo non fosse un bell’anno lo avevate già capito ma mai avrete supposto di arrivare nuovamente quasi al punto di partenza… Poche le soddisfazioni e tante le penalizzazioni: dal lavoro ai quattrini, dall’andazzo domestico a quello individuale in un caleidoscopio di sensazioni ardue da focalizzare. Un terzo incomodo o un imprevisto potrebbe minare la pace familiare e le lune storte seguiteranno a predominare annessi di corrucci per adolescenti o anziani parenti.



Acquario: luminoso questo primo quarto di Luna che il 23 ottobre si forma a 0°36’ della vostra costellazione… Approfittatene per sistemare dei sospesi, assaporare l’attimo fuggente e sperare in un domani migliore. Parecchie novità bussano alla porta e una di queste porterà con sé il germe della trasformazione. Se attuate in un campo medico o pubblico tutelatevi adeguatamente rammentando di indossare guanti e mascherina. Contiguità con enti assistenziali e spese da sostenere.



Pesci: bisognerebbe prendere le stelline e sculacciarle… Il periodo, infatti, non è malvagio, ma buffo, curioso, rigurgitante di incognite, contraddizioni, rimandi, ruminazioni mentali, missive discrepanti e lato materiale da tutelare. Per cause motivate o forzate, se già non è capitato, darete un input differente al lavoro o alla quotidianità. Fattibile una scocciatura alternata ad una gioia impensata. Un combino tra amici è consentito a patto di rispettare le norme vigenti.



E che le stelle veglino su di noi…