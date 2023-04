F1. A Baku fantastica pole di Leclerc, ma un indizio non basta per fare una prova

È stato un mese molto lungo, soprattutto per chi ha dovuto rincorrere. Specie se si aggiungono l'addio ufficiale che avverrà a fine stagione del direttore sportivo Laurent Mekies, e le voci di un Charles Leclerc scontento e in trattativa con Mercedes, forse già per l'anno prossimo.

È lo stesso monegasco a smentire a parole, e coi fatti: su quella che è la sua pista, tra le preferite sicuramente, il pilota della Ferrari centra una pole position tanto bella quanto inaspettata, davanti al leader incontrastato del mondiale Verstappen. Con una Red Bull che ha portato aggiornamenti, forte del suo dominio delle prime tre gare, facendo un favore a chi già si disperava a vivere un mondiale quasi interamente di marca austriaca.

Ma un indizio non fa una prova, è troppo poco per certificare una Red Bull indebolita: anche perchè il weekend di Baku è e sarà lunghissimo. Un nuovo format, che dopo questo fine settimana vivremo altre cinque volte in questa stagione: la griglia di oggi con il classico format delle qualifiche anticipate però al venerdi, infatti, varrà per il Gran Premio di domenica, mentre domani, il sabato, sarà una giornata a sè stante: con una Sprint Race anticipata da una qualifica shootout, ridotta nel minutaggio rispetto alla qualifica tradizionale, che determinerà la griglia per la mini gara del sabato pomeriggio.

E per Leclerc, non poteva esserci ritorno in pista più dolce. Ma i punti sono ancora tutti da conquistare