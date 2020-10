Monaco prepara un nuovo accordo per il lavoro al fine di evitare i licenziamenti

Fino alla primavera del 2021, il governo del Principe ha presentato un progetto di legge al Consiglio nazionale sull'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di fornire al Principato una modalità per evitare licenziamenti.

Didier Gamerdinger, Consigliere di Governo - Ministro diSocial and Health Affairs, e Pascale Pallanca, Direttore del Lavoro, hanno spiegato il contenuto di questo decreto che è stato oggetto di ampie consultazioni con le parti socialila fine dell'estate.

"Ora è il momento di mobilitare tutti, datori di lavoro, dipendenti e autorità pubbliche, per affrontare il calo dell'attività economica legato alla situazione sanitaria e alle tensioni indotte sul lavoro "ha dichiarato nel preambolo Didier Gamerdinger, prima di continuare:" Per il Governo, questo è un investimento sociale. Ogni lavoro salvato è una garanzia per una casa, una famiglia. Questo testo consente al dipendente di mantenere il suo posto di lavoro e la sua piena retribuzione.Consente al datore di lavoro di mantenere la propria attività organizzando in modo flessibile l'orario di lavoro senza dover licenziare ”.

Un principio, diverse garanzie

In linea di principio, questo disegno di legge prevede un accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro,negoziato tra il datore di lavoro e i dipendenti interessati, o dal contratto collettivo all'interno del ramo di attività, o tramite un accordo aziendale. Il datore di lavoro adegua l'orario di lavoro di dipendenti nell'attività della società. Il dipendente beneficia in cambio del pieno mantenimento del proprio compensazione durante le recessioni. Molto importante, il datore di lavoro si impegna a non licenziare dipendenti interessati dall'accordo sull'orario di lavoro durante il periodo di contratto, da uno a dodici mesi al massimo.

Diverse salvaguardie consentono di regolare l'orario di lavoro che verrà compensato nei periodi, come attualmente, di scarsa attività, cioè inferiori a 39 ore settimanale: non più di 46 ore in un periodo di 12 settimane, in una sol asettimana non più di 48 ore; non più di 10 ore al giorno (salvo autorizzazione dell'Ispettoratolavorare per motivi eccezionali) e non meno di 10 ore di riposo tra 2 giorni lavoro consecutivo. Infine, nel periodo coperto dall'accordo, la remunerazione è stabile e mantenuta a prescindereil numero di ore lavorate. Oltre l'orario di lavoro stabilito dalla convenzione, il bonus pagato dale ore straordinarie restano invariate, secondo la normativa vigente.Dopo una votazione da parte del Consiglio nazionale, il Governo auspica i primi accordila società interverrà entro e non oltre gennaio. "Siamo in emergenza economica. Adesso è il momento di salvare i nostri posti di lavoro ", ha concluso Didier Gamerdinger.