Spacest.com: sinergia tra tecnologia e flessibilità per il futuro delle locazioni

Nel complesso panorama delle locazioni immobiliari, un nome sta emergendo come autentico riferimento nella digitalizzazione del settore: Spacest.com. Inizialmente conosciuta come Roomlessrent.com, la piattaforma ha intrapreso la sfida ambiziosa di trasformare l'esperienza delle locazioni a medio-lungo termine, proiettandola nell'era digitale.

Fondata nel 2020 da Riccardo Matteoni, Francesco Martini, Andrea Primaverili e Andrea Degli Innocenti, Spacest.com si distingue per il suo approccio innovativo, volto a semplificare e ottimizzare il processo di locazione per inquilini e proprietari. Ispirandosi al successo delle piattaforme di affitti brevi, si è rapidamente affermata come un punto di riferimento nel mercato delle locazioni tradizionali, promettendo una vera e propria rivoluzione.

Una storia orientata verso il futuro delle locazioni

La genesi di Spacest.com risale al 2020, quando i suoi fondatori,, hanno deciso di creare una soluzione in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Il viaggio è iniziato con un'idea semplice ma ambiziosa: sfruttare la tecnologia per facilitare incontri affidabili e vantaggiosi tra proprietari di immobili e inquilini in cerca di alloggi a medio e lungo termine. Grazie alla visione dei suoi fondatori e al sostegno di investitori come Nana Bianca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Spacest.com ha potuto sviluppare e perfezionare la sua piattaforma, rendendo il processo di locazione non solo più semplice e veloce ma anche significativamente più sicuro.

Un investimento di 1,7 milioni di euro ricevuto a luglio 2022 da Sensible Capital e il Club Degli Investitori ha segnato una tappa fondamentale nel percorso di crescita, consentendo all'azienda di espandere la sua presenza a livello internazionale.

Spacest.com: operatività e presenza globale

Sin dal suo esordio nel 2020,, affermandosi come una realtà globale nel settore delle locazioni a medio e lungo termine. La piattaforma vanta una presenza consolidata in cinque nazioni principali: Italia, Spagna, Francia, Germania e Portogallo.

Questa espansione geografica testimonia non solo la versatilità e l'efficacia del modello di business di Spacest.com ma anche la sua capacità di adattarsi e soddisfare le esigenze di mercati diversi. Con piani ambiziosi di crescita, la piattaforma mira a conquistare nuovi territori, puntando a una presenza significativa in altri stati europei e in mercati asiatici strategici come Hong Kong e Singapore.

La crescita annua del 300% fin dalla sua fondazione illustra chiaramente il successo e l'attrattiva della piattaforma. Nel solo anno 2023, Spacest.com ha assistito oltre 5000 inquilini, generando per i proprietari degli immobili un valore approssimativo di 30 milioni di euro.

Tipologie di immobili e servizi su misura

Spacest.com si distingue nel panorama delle locazioni grazie alla sua, pensata per incontrare le esigenze di un pubblico variegato. La piattaforma presenta una vasta gamma di tipologie immobiliari, che includono intere proprietà, appartamenti, stanze e posti letto, tutti completamente arredati e pronti all'uso.

Questi appartamenti rappresentano una soluzione ideale per chi è alla ricerca di una residenza a medio-lungo termine, offrendo opzioni versatili che vanno da soggiorni minimi di un mese fino a periodi superiori ai 12 mesi. Con opzioni di rinnovo e termini di disdetta brevi. Spacest.com, inoltre, promuove una politica di depositi cauzionali leggeri, facilitando ulteriormente l'accesso a soluzioni abitative temporanee.

Gli inquilini beneficiano di un'ampia gamma di servizi volti a rendere la loro esperienza di locazione quanto più confortevole e priva di stress possibile. Tra questi, spicca l'assistenza clienti multilingue, disponibile a fornire supporto a 360 gradi durante tutte le fasi del processo di locazione.

La possibilità di prenotare online, senza la necessità di visite in loco, permette agli inquilini di trovare e assicurarsi l'alloggio desiderato con pochi semplici clic, risparmiando tempo prezioso. La politica dei depositi cauzionali leggeri e i servizi innovativi, come il futuro azzeramento dei depositi attraverso partnership bancarie e il finanziamento del canone, dimostrano l'impegno di Spacest.com nel rendere le locazioni non solo più accessibili ma anche più in linea con le esigenze finanziarie degli inquilini moderni.

Affitti per studenti e professionisti: un’ampia gamma di inquilini

, ciascuno con esigenze specifiche ma con un comune desiderio di flessibilità e comodità nella ricerca di alloggi a medio e lungo termine. Gli studenti universitari fuori sede rappresentano una significativa quota del mercato target della piattaforma, cercando soluzioni abitative temporanee che possano accoglierli durante il periodo degli studi.

Similmente, gli studenti impegnati in master e specializzazioni post-laurea si affidano a Spacest.com per trovare alloggi che rispondano alle loro necessità di breve e medio termine, in luoghi vicini agli istituti di istruzione.

I giovani professionisti, spesso in cerca di opportunità di carriera in grandi centri urbani o in movimento a causa di nuovi incarichi lavorativi, costituiscono un altro segmento chiave. La piattaforma offre loro la possibilità di trovare alloggi temporanei che si adattino perfettamente alle loro esigenze di mobilità e flessibilità.

Inoltre, Spacest.com ha stretto oltre 100 partnership con aziende e relocation company, ampliando così il suo bacino di utenza a manager e professionisti coinvolti in progetti fuori sede, che necessitano di alloggi temporanei durante il loro periodo di assegnazione.

Le nuove dinamiche del mercato delle locazioni

Il, guidata dalle mutevoli esigenze abitative delle nuove generazioni e da significativi sviluppi socio-economici. Si osserva un cambiamento notevole nei modelli abitativi, con una crescente domanda di soluzioni flessibili che possano adattarsi rapidamente alle trasformazioni nella vita personale e professionale degli individui. Questa tendenza è amplificata dall'accentramento verso grandi centri urbani, dove le nuove generazioni cercano opportunità di studio e lavoro, incrementando la domanda di alloggi temporanei in queste aree.

Parallelamente, il minore potere d'acquisto e le sfide economiche affrontate dalle nuove generazioni influenzano direttamente il mercato delle locazioni. Molti ritardano l'acquisto della prima casa, preferendo rimanere in affitto per periodi più lunghi. Questo scenario contribuisce ad allungare il ciclo di vita della locazione e a intensificare il bisogno di soluzioni abitative flessibili e adatte a stili di vita dinamici.

Spacest.com: innovazioni e futuro del settore

Spacest.com non si è limitata a interpretare le esigenze attuali del mercato delle locazioni; ha anche aperto la strada a innovazioni che prefigurano il futuro del settore.per tutti gli immobili presenti sulla piattaforma.

Questa mossa è destinata a ridurre significativamente le barriere all'ingresso per gli inquilini, facilitando ulteriormente l'accesso alle locazioni a medio-lungo termine. In parallelo, verrà lanciato un servizio di finanziamento del canone, permettendo agli inquilini di distribuire il costo del canone su periodi più lunghi, alleviando così il peso finanziario iniziale e rendendo gli alloggi più accessibili a un pubblico più ampio.

Nell'ottica di offrire un'esperienza di locazione completa e soddisfacente, Spacest.com ha sviluppato una gamma di servizi dedicati non solo agli inquilini, ma anche ai proprietari di immobili. Per questi ultimi, la piattaforma rappresenta un accesso privilegiato a un'ampia base di potenziali inquilini accuratamente selezionati, garantendo al contempo un flusso di reddito costante derivante dalle locazioni.

Grazie a un rigoroso processo di screening che valuta referenze, esperienze passate e solvibilità finanziaria dei candidati, Spacest.com assicura ai proprietari la possibilità di scegliere inquilini affidabili e responsabili. Inoltre, l'intera procedura di locazione è stata digitalizzata, eliminando la necessità di visite in loco e riducendo significativamente i tempi di attesa per la conclusione dei contratti.

Questo approccio moderno e efficiente al processo di locazione si traduce in una maggiore soddisfazione sia per i proprietari che per gli inquilini. Il servizio di garanzia del canone offre ai proprietari la certezza di un pagamento tempestivo, anche in caso di insolvenza dell'inquilino, fornendo una protezione aggiuntiva e una maggiore tranquillità.

Per massimizzare la sicurezza e minimizzare i rischi legati alle locazioni, Spacest.com mette a disposizione dei proprietari anche una copertura danni all'immobile, offrendo un ulteriore livello di protezione nel processo di affittare casa online. Infine, l'intera burocrazia, inclusa la redazione e la firma dei contratti, è gestita digitalmente, semplificando notevolmente i processi amministrativi e riducendo gli oneri burocratici per i proprietari.