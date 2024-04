I capolavori artistici della rete museale di Mentone esposti anche in Italia

Mentone esporta le sue opere all'estero per espressa volontà del sindaco, Yves Juhel, e dai dirigenti dei musei cittadini. Prova ne sono le numerose partnership attualmente sviluppate tra i musei di Mentone e i loro omologhi internazionali.

Dietro le mura del Palazzo di Carnolès, numerose opere d'arte attendono di essere svelate al pubblico, a volte a migliaia di chilometri da Mentone. Tra questi capolavori, si possono citare Le Moulin Rouge alle fiabe di Charles Camoin dipinto nel 1910, e prestato al museo di Montmartre per una retrospettiva Camoin intitolata «Charles Camoin, un Fauve en liberté».

Attualmente, tre opere di punta della collezione firmate Suzanne Valadon fanno il giro del mondo. La Venere Nera (1919), il Ritratto di Madame Coquiot (1915) e il Ritratto di Charles Wakefield Mori (1922) sono così andati alla Fondazione Barnes di Filadelfia, alla Ny Carlsburg Glyptotek di Copenaghen, al museo del Lussemburgo a Parigi o ancora al Centro Pompidou di Metmetz.

La Venere Nera (1919), attualmente esposta al Museo Nazionale d'Arte di

Catalogna a Barcellona, è stata anche oggetto di una conferenza a Filadelfia. Tre disegni di Auguste Rodin sono presentati a Mons in Belgio nell'ambito della mostra «In principio era il corpo, Rodin e il Belgio» che ha appena aperto al pubblico. E le opere di Max Jacob, Serge Hélénon, Celso Lagar partiranno a loro volta per qualche mese. Senza contare le stampe giapponesi provenienti da una ricca collezione di quasi 800 pezzi, molto spesso richiesti dal Museo delle Arti Asiatiche di Nizza.

34 opere del museo Cocteau di Mentone presentate nella nuova mostra «Jean Cocteau: The Juggler’s Revenge» alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia

Il museo Jean Cocteau - Le Bastion ha prestato 34 opere alla Fondazione Peggy Guggenheim a Venezia per la mostra «Jean Cocteau: The Juggler’s Revenge». Esposte da questo sabato 13 aprile al pubblico fino al 16 settembre 2024.

Un'influenza culturale messa in forma dal team di conservazione del museo che lavora dal 2021 alla preparazione di questa mostra in stretto collegamento con il curatore, Kenneth E. Silver, professore di storia dell'arte a New York che si è recato a Mentone per una prima selezione delle opere, e Marco Rosin, organizzatore della mostra.

Per questa collaborazione sono state necessarie molte tappe: selezione delle opere, restauro, inquadramento, richiesta di autorizzazione di uscita dal territorio e infine trasporto verso Venezia. Tra le 34 opere esposte, i visitatori potranno ritrovare, tra l'altro, i gioielli disegnati da Jean Cocteau e realizzati dallo studio di François Hugo. A Venezia sono esposti anche bellissimi disegni del poeta degli anni 1920 e 1930, tra cui il ritratto di Marcel Khill e il ritratto collettivo degli autori di «Parade».

Yves Juhel - Sindaco di Mentone: "Al di là dell'azione condotta quotidianamente per il miglioramento dell'ambiente di vita dei mentonesi, che rimane la missione primaria della collettività, con il mio team municipale siamo particolarmente legati all'irradiazione di Mentone. Con il nostro sostegno, i team dei musei sviluppano una forte politica di partnership con referenze internazionali e li ringrazio per il loro lavoro e la loro capacità di progetto.

L'ultima si è tradotta nell'apertura di una nuova mostra alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia: «Jean-Cocteau: The Juggler’s Revenge». Il nostro obiettivo è quello di moltiplicare i prestiti di opere e le partnership con i musei internazionali. Far risuonare il nome di Mentone nei musei di tutto il mondo, oltre ad essere un orgoglio, è anche, a termine, attirare ulteriori visitatori sul nostro territorio. Mentone porta e sviluppa così una doppia ambizione di eccellenza culturale e turistica".