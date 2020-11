Con l'energia carbon free prodotta dalle pompe di calore nel mare del Larvotto e Condamine il Principato di Monaco continua il suo impegno per l'economia circolare

Il Principato di Monaco ha firmato il trattato di concessione per le anse talassotermiche di Larvotto e Condamine: questo contratto trentennale copre la gestione e la commercializzazione di 'energia carbon free' prodotto da pompe di calore marine.

Nel suo intervento di apertura, il Ministro di Stato ha accolto con favore quello che ha definito "un importante passo avanti concreto sulla lunga strada del Principato verso la transizione energetica". Il ministro di Stato ha aggiunto: “La questione ambientale occupa un posto di rilievo nelle missioni che mi sono state affidate dal Principe Sovrano. Il Principato si è posto l'obiettivo di ridurre le proprie emissioni di CO2 del 50% entro il 2030. Vogliamo anche raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. Questi due circuiti talassotermici daranno un importante contributo al rispetto di questo impegno ".

Thomas Battaglione: "Si tratta di un progetto impegnativo e molto virtuoso che permetterà di ridurre l'utilizzo di combustibili fossili e di contribuire in modo diretto e significativo alla transizione energetica del Paese. . In concreto: Monaco potrà contare, dopo la prima grande fase di lavori, sulla produzione locale di circa 35 GWh di energia carbon free, ovvero un risparmio di 6.025 tonnellate di CO2, a vantaggio di 3.500 abitazioni ”.

Gli edifici di questi due quartieri che si collegheranno alla rete saranno dotati di pompe di calore per la produzione di aria condizionata, acqua calda sanitaria e calore, tutti a bassissimo consumo elettrico.

L'area interessata da queste due anse copre 200.000 mq collegabili, ovvero quasi il 7% della superficie utile totale degli edifici a Monaco (3/4 nel quartiere Larvotto).

Va ricordato che il know-how monegasco nelle pompe di calore risale agli anni 60. Il Principato è infatti uno dei primi paesi a sviluppare questo tipo di energia rinnovabile sulla sua costa, con l'installazione del suo primo pompa di calore ad acqua di mare allo Stadio Nautico Rainier III nel 1963, per riscaldare l'acqua della piscina.

Oggi ci sono più di 80 pompe di calore ad acqua di mare in tutto il territorio monegasco (tra le più emblematiche, quelle del Grimaldi Forum, del Museo Oceanografico, dell'Auditorium Rainier III o anche degli stabilimenti SBM). Inoltre, Fontvieille ha beneficiato per molti anni di una rete simile al servizio delle aziende della zona e di circa 2.000 unità abitative.