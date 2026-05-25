Cannes accelera sul solare: il boulodrome Troncy diventa una centrale energetica urbana

La transizione energetica passa anche dai campi da bocce.

A Cannes, il boulodrome Troncy si prepara a diventare uno dei fulcri della produzione locale di energia rinnovabile grazie all’installazione di una nuova centrale fotovoltaica.

Il progetto, presentato dal sindaco David Lisnard, rientra nel più ampio piano comunale di riduzione dei consumi e sviluppo di energia decarbonata.



L’intervento si inserisce nella seconda fase di riqualificazione di Bocca-centre, che comprende il restyling di place Roubaud e delle aree circostanti.

Proprio sulla copertura del boulodrome saranno installati i pannelli solari che, a partire dall’estate 2026, forniranno energia pulita a una rete di edifici pubblici della zona.





Energia condivisa per il quartiere

Il sistema funzionerà attraverso il meccanismo dell’autoconsumo collettivo: l’elettricità prodotta verrà distribuita tra strutture comunali vicine, tutte collegate alla rete pubblica.

In totale, saranno dodici gli edifici alimentati, tra scuole, asili, impianti sportivi e strutture operative.



L’impianto coprirà una superficie di circa 1.300 metri quadrati e sarà composto da 564 moduli fotovoltaici, per una potenza complessiva di 253 kWc. La produzione stimata è di 324 MWh all’anno, pari a circa il 30% del fabbisogno energetico dei siti coinvolti.

Risparmi e sostenibilità

Oltre al beneficio ambientale, il progetto punta a un impatto economico concreto: il Comune prevede un risparmio superiore ai 60.000 euro annui sulle spese energetiche.

L’investimento complessivo ammonta a poco più di 553mila euro, comprensivi di progettazione, realizzazione e connessione alla rete.



I lavori, avviati nell’aprile 2026, dovrebbero concludersi entro luglio dello stesso anno.





Un quartiere in trasformazione

L’intervento sul boulodrome si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione urbana avviato nel 2018.

L’operazione interessa oltre 76.000 metri quadrati di spazi pubblici e prevede, tra le altre cose, la realizzazione di un edificio multifunzionale con mercato coperto, uffici comunali, servizi postali e presidi di sicurezza, oltre a un parcheggio sotterraneo da 374 posti già operativo, un parco urbano di 4.000 metri quadrati e nuove aree sportive.



Una strategia già avviata

Quello di Troncy non è un caso isolato. Negli ultimi anni Cannes ha moltiplicato gli investimenti nel fotovoltaico su edifici pubblici: dalla piscina Grand Bleu alla mediateca Ranguin, fino alle scuole e alle serre comunali.

Installazioni che contribuiscono progressivamente a ridurre la dipendenza energetica e le emissioni.



Con questo nuovo impianto, la città rafforza ulteriormente la propria strategia: produrre energia pulita a chilometro zero, contenere i costi e rendere più sostenibile la gestione dei servizi pubblici.



