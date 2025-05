"Pas Croisés" : quando Arte e Danza si fondono a Nizza

Venerdì 6 giugno 2025, il Museo Nazionale Marc Chagall di Nizza apre le sue porte ai talentuosi danzatori dei Ballets de Monte-Carlo per una performance unica che celebra la bellezza dell’arte in movimento.

La serata "À L'Ancre du Vivant" sarà un'esperienza immersiva, in cui la danza, le composizioni video, il disegno dal vivo e la musica si intrecceranno per dare vita a un omaggio poetico alla diversità e alla creatività. La coreografia, firmata da Mimoza Koike, si unisce alla visione scenografica di Macarena Vilches, all'arte poliedrica di Clément Lesaffre e alle melodie di Ilia Osokin, in un evento che promette di incantare il pubblico.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 presso l’auditorium del museo, con apertura delle porte alle 19:00. I biglietti sono disponibili a 10 € per il pubblico generale e 5 € per gli studenti, con prenotazione obbligatoria via email.

Una serata da non perdere per gli amanti della danza e dell’arte.