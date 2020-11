Nizza, oggi solo tredici voli. Crollano i collegamenti

Erano abituati a gestire non meno di 135 voli al giorno, ora la situazione è nuovamente ai minimi storici.

E dire che l’aeroporto Nice-Côte d’Azur è pur sempre il secondo di Francia, ma ormai in caduta libera.



Questo, per esempio, l’elenco dei voli in arrivo oggi, 17 novembre 2020: 13 in tutto dei quali 5 dalla Corsica, 7 da Parigi ed 1da Amsterdam, l’unico internazionale!

Arrivi previsti il 17 novembre 2020

08,40 Paris Orly

08,50 Bastia

09,30 Ajaccio

11,25 Paris Orly

11,30 Amsterdam

11,40 Paris Cdg

17,20 Bastia

17,20 Calvi

17,20 Paris

18,15 Ajaccio

18,20 Paris Orly

18,25 Paris Orly

20,55 Paris Orly



Gli aerei sono normalmente occupati al 30% e, al di là dei collegamenti con la capitale, sono attivi, ma per servizio pubblico di contiguità territoriale, quelli con la Corsica.



Pochi voli all’interno dello spazio Schengen, normalmente una volta alla settimana collegamenti con Olanda (Amsterdam), Germania (Monaco) ed Italia (Roma), ma nulla di più.



I dati del 2020 per l’aeroporto Nice-Côte d’Azur ipotizzano, a consuntivo, un movimento di 5 milioni e mezzo di persone, lo scorso anno furono quasi 15 milioni.



L’enormità di quanto sta succedendo sta in queste cifre e, ancor più, nel quadro degli arrivi e partenze: se si pensa che quello di Nizza è il secondo aeroporto di Francia si ha la dimensione plastica di una tragedia.