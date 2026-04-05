Cannes riscopre le sue radici: il Moulin Forville diventa il Museo Victor Tuby

Un nuovo tassello si aggiunge alla valorizzazione del patrimonio culturale della città. Il Comune di Cannes accelera sul progetto di riqualificazione del Moulin Forville, destinato a diventare il Museo dedicato a Victor Tuby, figura centrale della cultura provenzale del Novecento.

I lavori, illustrati dal sindaco David Lisnard, puntano a trasformare uno dei luoghi simbolo del quartiere del Suquet in uno spazio museale contemporaneo, accessibile e aperto alla comunità.



L’intervento rientra nella strategia dell’amministrazione per tutelare e tramandare l’identità locale, con particolare attenzione alle tradizioni e alla storia provenzale. La fase conclusiva del cantiere, avviata nel 2025, dovrebbe concludersi entro gennaio 2027.

Rénovation extérieure Moulin Forville - Musée Victor Tuby (c) Mairie de Cannes



Un museo nel cuore del Suquet

Il progetto prevede una profonda riqualificazione del Moulin Forville, edificio storico fortemente legato alla memoria cittadina. Dopo una prima fase di lavori conclusa nel 2019, che ha interessato la sala centrale, cuore del futuro percorso espositivo, il cantiere è entrato nella sua fase più significativa.



Con un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro, l’intervento in corso comprende il restauro delle facciate e delle coperture, il completo rinnovamento degli spazi interni e un deciso miglioramento dell’accessibilità, grazie all’introduzione di ascensori e infrastrutture dedicate.



Prevista anche la creazione di un percorso museografico strutturato per valorizzare le collezioni, oltre alla riqualificazione delle aree esterne e dei giardini, con l’obiettivo di integrare maggiormente il sito nel tessuto urbano del quartiere.



Riqualificazione urbana e pedonalizzazione

Il progetto non si limita al museo. Al termine dei lavori, l’amministrazione prevede un più ampio intervento di riqualificazione della rue Forville, con la progressiva pedonalizzazione dell’area. Tra le novità: un sistema di controllo degli accessi, una nuova fontana di fronte al museo e una pavimentazione in continuità con la zona pedonale del Suquet.



Un polo culturale per la città

Una volta completato, il Museo Victor Tuby entrerà a far parte del circuito culturale del Suquet, affiancando realtà come Le Suquet des Artistes e Musée des Explorations du Monde. L’obiettivo è creare un polo dinamico capace di attrarre residenti e visitatori, offrendo un’esperienza immersiva nella storia e nelle tradizioni locali.



Chi era Victor Tuby

Nato nel 1888 in una storica famiglia cannoise, Victor Tuby fu artista e intellettuale poliedrico: scultore, pittore, chimico e promotore instancabile della cultura provenzale.

Nel corso della sua vita raccolse una vasta collezione di oggetti, arredi e costumi legati alla tradizione regionale, ospitata proprio nel Moulin Forville, da lui trasformato in casa-museo dopo la Prima guerra mondiale.



Con questo progetto, Cannes punta a restituire nuova vita a un luogo simbolico, trasformandolo in uno spazio di memoria attiva, capace di raccontare il passato guardando al futuro.



