Visita guidata al patrimonio del Parvis del Monastère de l’Annonciade

La passeggiata, che inizia sul sagrato del Monastère de l’Annonciade, conduce i partecipanti attraverso un itinerario ricco di storia e testimonianze. I visitatori potranno esplorare la cappella e la preziosa collezione di ex-voto, elementi che raccontano la devozione e le tradizioni locali.

Il percorso prosegue poi verso il quartiere Careï, in un vero e proprio viaggio nel tempo: “una passeggiata attraverso i secoli” che ripercorre le origini della prima comunità di Puypin fino ad arrivare alla Belle Époque, periodo di grande splendore architettonico e culturale, testimoniato dagli eleganti palazzi della zona.

L’iniziativa, dal forte valore culturale e patrimoniale, è in programma, con appuntamenti calendarizzati, fino al 10 aprile 2026, sempre nella fascia oraria dalle 15:00 alle 16:00.

Tariffe accessibili: il costo è di 14 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini, rendendo l’esperienza adatta anche alle famiglie.

Gli organizzatori ricordano che “la visita è annullata in caso di pioggia”, invitando i partecipanti a verificare le condizioni meteo prima della prenotazione.