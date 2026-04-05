 / Altre notizie

Altre notizie | 05 aprile 2026, 17:03

Visita guidata al patrimonio del Parvis del Monastère de l’Annonciade

Una proposta culturale imperdibile a Mentone con la visita guidata all’Annonciade, un percorso pensato alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della città.

Parvis del Monastère de l’Annonciade, visita guidata fino al 10 aprile 2026.

Parvis del Monastère de l’Annonciade, visita guidata fino al 10 aprile 2026.

La passeggiata, che inizia sul sagrato del Monastère de l’Annonciade, conduce i partecipanti attraverso un itinerario ricco di storia e testimonianze. I visitatori potranno esplorare la cappella e la preziosa collezione di ex-voto, elementi che raccontano la devozione e le tradizioni locali.

Il percorso prosegue poi verso il quartiere Careï, in un vero e proprio viaggio nel tempo: “una passeggiata attraverso i secoli” che ripercorre le origini della prima comunità di Puypin fino ad arrivare alla Belle Époque, periodo di grande splendore architettonico e culturale, testimoniato dagli eleganti palazzi della zona.

L’iniziativa, dal forte valore culturale e patrimoniale, è in programma, con appuntamenti calendarizzati, fino al 10 aprile 2026, sempre nella fascia oraria dalle 15:00 alle 16:00.

Tariffe accessibili: il costo è di 14 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini, rendendo l’esperienza adatta anche alle famiglie.

Gli organizzatori ricordano che “la visita è annullata in caso di pioggia”, invitando i partecipanti a verificare le condizioni meteo prima della prenotazione.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium