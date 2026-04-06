Antibes, Pasqua senza filtri: il racconto autentico negli scatti di Silvia Assin (Foto)

Una Pasqua lontana dagli stereotipi, restituita nella sua dimensione più autentica e quotidiana. È questo il filo conduttore della ricerca fotografica di Silvia Assin, che con uno sguardo discreto e sensibile racconta Antibes durante le giornate di Pasqua e Pasquetta, trasformando la normalità in narrazione visiva.



Niente effetti speciali, nessuna costruzione artificiale: le immagini si distinguono per la pacatezza dei toni e per una spontaneità che diventa cifra stilistica.

L’obiettivo della fotografa si posa su frammenti di vita colti nella loro essenza più genuina, restituendo il senso profondo di una festa vissuta senza eccessi, ma ricca di significati.





Scorrono così scene di famiglie raccolte sul lungomare, adolescenti immersi nei loro giochi, una giovane lavoratrice tra i banchi del mercato.

E ancora, presenze inattese come alcuni atleti della nazionale di calcio delle Seychelles, accanto a coppie che passeggiano senza fretta o a turisti curiosi tra le vie della Vecchia Antibes, fino al momento più intimo e solenne della Messa.



Accanto alle persone, anche animali e oggetti entrano nella composizione narrativa, contribuendo a costruire un racconto corale, privo di filtri e lontano da ogni artificio.

Ogni scatto diventa così testimonianza di una quotidianità che, proprio nella sua semplicità, rivela una straordinaria forza evocativa.



Il risultato è un affresco delicato e sincero: una Pasqua “normale” che si fa racconto universale, capace di restituire il valore delle piccole cose e di ricordare come la bellezza, spesso, risieda nei gesti più semplici.



