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Altre notizie | 06 aprile 2026, 09:00

Beausoleil, caccia alle uova nei giardini del Village Charlot

Evento gratuito mercoledì 15 aprile alle 10:00: giochi, primavera e divertimento per tutti

Beausoleil, caccia alle uova nei giardini del Village Charlot

La città di Beausoleil invita famiglie e bambini a partecipare a una caccia alle uova organizzata nei giardini del Village Charlot, in programma mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 10:00.

L’iniziativa, pensata per celebrare l’arrivo della primavera, vedrà i più piccoli protagonisti di un’attività alla ricerca delle uova nascoste tra il verde dei giardini, immersi in un clima festoso.

L’evento si svolgerà in un’atmosfera “gioiosa”, perfetta per far incontrare le famiglie e trascorrere insieme momenti piacevoli all’aria aperta.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano trascorrere una mattinata diversa, tra gioco e relax, nel cuore del Village Charlot.

Redazione

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