Confcooperative Piemonte Nord nel patrocinio dell’IDA Summit 2026

Torino ospiterà dal 14 al 16 aprile l’IDA Summit 2026, appuntamento dedicato al confronto sulle relazioni economiche, sociali e culturali tra Italia e Africa. Tra i soggetti che sostengono l’iniziativa figura anche Confcooperative Piemonte Nord , che aderisce come patrocinatore.

Il Summit si propone come uno spazio di dialogo tra imprese, istituzioni e organizzazioni, con l’obiettivo di favorire il confronto e la condivisione di esperienze. In programma momenti di approfondimento su alcuni ambiti ritenuti strategici, tra cui la cooperazione tra PMI, la transizione energetica, le filiere agroalimentari, le industrie culturali e creative e lo sviluppo delle infrastrutture digitali.

Per Confcooperative Piemonte Nord si tratta principalmente di un’occasione per seguire da vicino un contesto internazionale e monitorare dinamiche e opportunità legate alla cooperazione tra territori, mantenendo aperto un canale di confronto su temi di interesse per il sistema cooperativo.

“Essere presenti all’IDA Summit 2026 consente di osservare e raccogliere spunti utili rispetto alle relazioni tra Piemonte e Africa, anche in un’ottica di possibili sviluppi futuri”, commenta Irene Bongiovanni.

L’adesione si inserisce nel più ampio percorso di attenzione verso iniziative che favoriscono il dialogo e la collaborazione tra contesti diversi, con un approccio orientato all’ascolto e alla valutazione delle opportunità che potranno emergere.

Informazioni e contatti

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Sito web: www.ida-events.org

Per informazioni scrivi a: info@idainternational.org

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