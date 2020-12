Il Principato di Monaco paga un -59% di camere vendute nel 2020. Pronto il piano di rilancio per il 2021

Si è svolta a Monaco l'annuale riunione degli uffici di promozione all'estero del Principato, guidata dal Dipartimento del turismo e dei congressi di Monaco. A causa della situazione sanitaria, i rappresentanti degli uffici internazionali non hanno fatto il viaggio per questa edizione, gli incontri, scaglionati nell'arco della settimana, si svolgono virtualmente tramite piattaforma digitale.

Alla presenza di Jean Castellini, Consigliere di Governo - Ministro delle Finanze e dell'Economia, e di SE Marie-Pascale Boisson, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria di Monaco in Cina, Guy Antognelli, Direttore del Turismo e del Congresso, ha redatto un valutazione dettagliata delle conseguenze della pandemia sulla destinazione Monaco e schema delle strategie messe in atto per l'anno 2021.

"Con il Covid-19, siamo ben oltre l'impatto sentito dal turismo globale durante le ultime due grandi crisi, nel 2001-2002 in seguito agli attacchi del World Trade Center e nel 2009 in seguito alla crisi finanziaria" ha annunciato Guy Antognelli, precisando che il rapporto annuale monegasco, a fine novembre 2020, registrava "meno il 59% delle camere vendute, un prezzo in ribasso del 10,5% e un ricavo per camera in caduta libera del 63%".

Dopo aver evidenziato il lavoro svolto dai team DTC, sia a Monaco che all'estero, e la mobilitazione di tutti i professionisti dell'industria del turismo monegasco Guy Antognelli ha presentato le fasi di riconquista di un mercato, la cui ricostruzione" richiede un ripensamento del modello ". Un pilastro comune alle principali linee di pensiero: responsabilità sociale e ambientale. Il DTC, accompagnato dalla Energy Transition Mission, dal Department of the Environment, dai vari partner turistici del Principato e con il supporto della ditta François Tourisme Consultants specializzata in sviluppo sostenibile, ha avviato la stesura di un libro Bianca. Evidenzia il turismo responsabile nelle strategie di sviluppo commerciale al fine di "partecipare, direttamente o indirettamente, a tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'ONU (...) [e] per soddisfare al meglio le richieste dei clienti sensibile ed esigente su questo tema "