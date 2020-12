Diciannove euro per un panino…Dove? All’aeroporto di Nizza

Diciannove euro per un panino, anche abbastanza piccolo nelle dimensioni: la fotografia, postata sulle reti sociali, è diventata virale e ha consentito a molti di sbizzarrirsi nei commenti.

Il panino, per la cronaca un “bocadillo”, tradizionale spuntino spagnolo, è stato messo in vendita all’aeroporto di Nizza a 19 euro.

Una cifra alquanto alta anche se farcito con il prosciutto spagnolo Bellota, considerato il più caro al mondo.



Tra i commenti più salaci quello dell’errore: il prezzo era ancora espresso in franchi, non in euro.

Oppure il riferimento ad una foglia d’oro nella quale verrebbe incartato al momento della vendita.



In epoca di Covid un commento fa riferimento all’unico panino al mondo sottoposto a tampone.



A noi sfagiola l’idea di pensare che Dante Alighieri lo avrebbe inserito all’inferno, liquidandolo con un verso del tipo: “Tu proverai sì come sa di sale lo panino altrui…”.