La CME Tasselli augura buone feste ad amici, clienti e colleghi 

La CME Tasselli coglie l'occasione giusta per le feste di Natale per ringraziare amici, clienti e colleghi, del lavoro svolto durante l’anno e per prendersi possibilmente una bella pausa professionale rigenerante.

Considerato l’anno trascorso e lo stato attuale in cui l’incertezza su salute, lavoro e famiglia ci può rendere insicuri, ansiosi e spaventati, la CME ha deciso di offrire ai clienti che ne avessero necessità, un consulto con la Dott.ssa Marta Tasselli, psicologa-psicoterapeuta, nonché membro e familiare dell’azienda.

I contatti della Dott.ssa Marta Tasselli: www.psicologatassellimarta.com