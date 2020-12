Sicurezza alimentare: quello che le aziende devono sapere

Un'azienda che opera nel settore alimentare devono sottostare a una normativa molto stringente. Quando si parla di sicurezza alimentare è necessario conoscere da vicino tutte le norme di riferimento, così come previsto dal Ministero della Salute.

Cosa si intende per sicurezza alimentare? La definizione precisa è quella data dalla Commissione della FAO e dell'OMS che specifica che si tratta della garanzia che un alimento non procurerà danni alla salute di chi lo ingerisce dopo essere stato preparato e/o consumato nel rispetto dell’uso a cui era destinato.

Una definizione chiara, che fa capire che tutta questa normativa è stata creata per salvaguardare la salute dei consumatori. Si fa quindi un chiaro riferimento a quello che è il quadro igienico-sanitario e alle regole che chi produce alimenti deve rispettare.

Sì, perché per essere in regola si devono conoscere diverse leggi e si devono applicare molte normative. Quali?

Innanzitutto il Regolamento CE n.178/2020 e il Regolamento CE n.852/2004 che esprimono sia i principi generali di igiene che tutte le norme in merito alla sicurezza alimentare.

Non solo. Si devono conoscere e applicare anche i requisiti igienici per ogni tipo di alimento, così come espresso nei Codici di Buone Pratiche di Produzione e di Igiene.

Infine, si deve fare chiaro riferimento al sistema di HACCP il cui obiettivo è quello di garantire che un alimento sia sicuro. Il sistema in questione serve, infatti, a rilevare alcune criticità che concernono la sicurezza degli alimenti.

Con una consulenza specifica si potrà fare un'analisi del pericolo, andando a individuare eventuali punti critici, si potranno conoscere le procedure di sorveglianza, si potranno programmare azioni correttive e molto altro ancora.

In questo modo le aziende potranno avere la certezza che tutti i prodotti alimentari prodotti, conservati e manipolati siano sicuri e immettibili sul mercato per essere consumati da chi decide di acquistarli.

Si tratta di aspetti molto importanti, che è impossibile non prendere in considerazione quando si ha un’azienda che produce alimenti ed è per questo che i consigli che sono stati dati devono sempre essere tenuti a mente e seguiti alla lettera.