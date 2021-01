Autostrade francesi: tariffe ritoccate dal 1° febbraio?

Non si conoscono ancora in modo analitico i nuovi importi, ma i prezzi dei pedaggi autostradali dovrebbero aumentare in media dello 0,44% a partire dal 1 ° febbraio 2021.

Si tratta di dati forniti dai concessionari delle reti autostradali al Comitato che rappresenta gli utilizzatori delle autostrade ed è un passaggio obbligato per giungere al ritocco delle tariffe.



Gli aumenti, a seconda delle tratte, oscilleranno tra lo 0,30% e lo 0,65%.

Tocca al governo francese formalizzare il ritocco delle tariffe, in ogni caso sarà l’aumento minore registrato negli ultimi anni, più che dimezzato rispetto all’1,90% del 2019 e molto meno dello 0,80% del 2020.



L’aumento delle tariffe risponde ad una serie di automatismi che si basano soprattutto sul tasso d’inflazione e sui lavori effettuati lungo la rete.

Entro poco tempo si dovrebbero conoscere le nuove tariffe applicate anche sull’Autoroute A8 che collega la Francia con l’Italia.