I migliori artigiani per piccoli e grandi lavori a portata di click

Hai un progetto di costruzione, sviluppo o ristrutturazione per la tua proprietà? Allora devi confrontarti con un team di professionisti che sia in grado di accompagnarti passo dopo passo in questa impresa! Inoltre, le normative in questo settore sono sempre più restrittive e impongono di fatto di incaricare dei professionisti al fine di ottemperare a quanto previsto dai regolamenti. Su un portale particolare potrai trovare tutto quello che c'è da sapere per scegliere i tuoi artigiani e gestire i lavori con sicurezza . Seguire la ristrutturaziomne di una casa significa anche sapere a quali artigiani rivolgersi. Se vuoi isolare la tua casa, ad esempio: quali artigiani dovresti contattare? Cominciamo distinguendo due tipologie di lavoro: opera strutturale e opera di finitura.

Opere strutturali

Il lavoro strutturale corrisponde al lavoro che interessa la struttura dell'edificio, cioè tutti gli elementi che ne garantiscono la stabilità (telai, fondamenta, pareti portanti, scale, pavimento, ecc.), che ne consentono l'impermeabilizzazione (rivestimento di pareti, finestre, soffitto, porte, ecc.). Stiamo parlando di tutti i principali lavori di sviluppo che fanno parte dell'involucro.

Opere di finitura

Il completamento degli edifici, una volta realizzata la struttura portante, richiede molte opere tra cui: infissi esterni e interni, pavimentazioni interne ed esterne, rivestimenti e finiture, controsoffitti e impianti. Il lavoro di finitura ha lo scopo di rendere abitabile l'abitazione e di migliorarne il livello di comfort. Infatti, nelle costruzioni edilizie, le opere di finitura sono quelle che completano la struttura rustica di un edificio rendendolo pronto alla sua utilizzazione. Rientrano nella categoria anche gli intonaci, le coloriture e i rivestimenti murari, i pavimenti, gli infissi di porte e di finestre.

Giardino e piscina

Oltre a queste opere ci può essere anche la progettazione di un giardino e di una piscina. Per progettare un giardino si va dal concept alla realizzazione del progetto, alla scelta delle piante ornamentali e a quella dei materiali e degli arredi. Per la realizzazione di una piscina le principali opere edili da realizzare sono lo scavo e una base in cemento armato. Poi segue la struttura e l'impianto per la circolazione, la filtrazione, la disinfezione e la pulizia dell'acqua. Ma non è tutto! Una volta completati i lavori di installazione della struttura e dell’impianto, tutta l’area intorno alla piscina dovrà essere risistemata. Con dell’erba circostante o delle mattonelle per realizzare un pavimento.

La soluzione Instapro

Gestire tutte queste opere significa anche saper scegliere gli artigiani giusti. Eppure non è sempre facile ... Chi non ha mai sentito parlare di un'impresa che abbia lasciato il cantiere senza averlo terminato? O il rischio di un cattivo lavoro? Per evitare delusioni durante i tuoi progetti ti consigliamo di visitare la piattaforma online Instapro Italia. Qui otterrai alcuni suggerimenti per la scelta dei tuoi artigiani. Instapro è una piattaforma che desidera offrire a quante più persone possibile opere professionali conformi e soddisfacenti, nell'ambito dei lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e non solo. L'obiettivo di Instapro è quello di portare professionalità nel mondo delle costruzioni e fornire ai clienti un'esperienza di qualità.

Ti basterà inviare la tua richiesta in pochi semplici passi e invitare i professionisti che ti interessano a rispondere. Le ditte interessate ad effettuare il lavoro risponderanno entro 24 ore. Compara i profili e seleziona i professionisti che preferisci per discutere il lavoro e richiedere preventivi. L'ambizione di Instapro è quella di trovare un professionista per tutti i progetti relativi alla tua casa, che offra un servizio affidabile e che lavori a regola d'arte a prezzi ragionevoli.

Con Instapro, puoi confrontare e contattare i migliori artigiani della tua zona con un semplice clik, cosa aspetti? Ottieni tutte le informazioni giuste per cominciare il tuo progetto!