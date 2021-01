“Canta e pasta” un breve motivo musicale per avere in regalo una confezione di Pasta Fresca Morena

Il pastificio Pasta Fresca Morena che da oltre 50 anni porta sulle nostre tavole pasta fresca e pasta ripiena, realizzate secondo la tradizione, in previsione del Festival della Canzone, ha lanciato un'iniziativa musicale molto speciale. Dopo aver ascoltato il simpatico motivetto musicale, che trovate nel video di questo articolo, cantate il jingle di Pasta Fresca Morena con una confezione di pasta fresca in mano e postate il video sulla vostra pagina Facebook taggando @pastafrescamorena. Potrete avere in regalo la stessa confezione!

Pasta Fresca Morena da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, propone un breve motivo musicale per sdrammatizzare questo momento difficile. Lasciatevi coinvolgere dal gioco e potrete avere in regalo una confezione di pasta fresca per un valore di 1/2 kg. Sono disponibili formati di pasta fresca diversi, sempre freschi e genuini perché preparati da mani esperte con materie prime di alta qualità.

Guardate il video e partecipate al gioco:

Negozio Via Aprosio 21 Ventimiglia

Box n 15 Mercato coperto Ventimiglia

Tel 018433461

www.pastafrescamorena.it

Facebook e Instagram

Pasta fresca Morena