I dolci pasquali tradizionali in Europa

Quando arriva la Pasqua in tutta l'Europa non si può che parlare di dolci tradizionali! Ogni paese ha il suo dolce simbolo, quello che riunisce le famiglie e che fa avvertire ancora di più l’atmosfera festosa di questa festa religiosa cristiana. Ma quali sono i principali dolci pasquali preparati in Europa? Scopriamolo insieme!

La Colomba: il dolce tipico italiano

Sebbene in Italia ogni regione abbia uno o più dolci tipici pasquali, quello che riunisce tutta la penisola e le sue isole è proprio la Colomba. Nata negli anni ’30, questo dolce delizioso prevede un impasto molto soffice aromatizzato al cedro e all’arancia. La superficie è croccante e zuccherina abbinata a mandorle.

La forma è quella di una colombella, simbolo della Pasqua cristiana. Oggi questo dolce, più che essere preparato in casa, viene acquistato scegliendo tra i prodotti migliori, come ad esempio la colomba Fiasconaro in vendita online . Insomma, non c’è Pasqua in Italia senza una colomba al centro del proprio tavolo.

Oltre alla colomba, come accennato, in Italia si preparano tantissimi dolci tipici regionali come: la pastiera in Campania, le scarcelle in Puglia e Basilicata, la Schiacciata di Pasqua in Toscana, la Resca Lombarda.

Torta Simnel e Hot Cross Buns nel Regno Unito

Nel Regno Unito una torta che viene preparata proprio nel periodo della Pasqua è la Torta Simnel. Questa torta è a base di frutta, di solito si utilizzano ciliegie, albicocche alle quali viene aggiunta anche l’uvetta. Il tutto è aromatizzato allo zenzero, mentre in superficie la torta è ricoperta da uno strato doppio di marzapane.

Un altro dolce pasquale preparato in Gran Bretagna sono le Hot Cross Buns. Queste sono delle brioche di piccole dimensioni condite con cannella e uvetta. La croce successivamente viene glassata con lo zucchero, al fine di ricordare proprio la passione di Cristo.

La Torrija in Spagna

Se passi la Pasqua in Spagna non potrai che provare la Torrija. Questo dolce viene preparato con latte, vino, uova, miele e zucchero. Dopo di ché l’impasto dev’essere fritto in padella con l’olio EVO. Insomma, un dolce davvero semplice e goloso.

Osterlamm: il dolce tipico bavarese

In Germania, e più precisamente in Baviera, il dolce tipico pasquale è L’Osterlamm ossia l’agnello pasquale. Questo dolcetto viene preparato con un impasto semplice con farina, burro, uova, zucchero, sale, vaniglia e rum. Una volta preparato l’impasto si cuoce in formine che rappresentano un agnellino.

Il passbrod in Olanda

Oltre alle uova sode decorate, come nella maggior parte dei paesi europei (compresa l’Italia) anche l’Olanda presenta un dolce tipico delizioso da provare se ci si trova nel paese durante il periodo paquale: il Paasbrod. Il paasbrod è un pane dolce farcito con ribes e uva passa, davvero dolce e succulento.

Le arrufadas dal Portogallo

In portogallo tra i dolci pasquali tipici del paese non possono mancare le arrufadas. Questi sono dei panini dolci lievitati, che vengono arricchiti con il cocco rapè. I panini dolci sono abbinati alle uova di cioccolato e alle mandorle di vari colori.

Il Mazurek in Polonia

Un dolce tipico pasquale Polacco è il Mazurek. Questa è una torta che viene realizzata con vari strati di pasta frolla molto sottili. Ogni strato viene poi arricchito da marmellata di arancia e crema al cioccolato.

Il Kulich in Russia

I russi ortodossi hanno diversi dolci che rappresentano la Pasqua. Tra i più conosciuti c’è il Kulich ossia un muffin soffice e molto lievitato che viene poi ricoperto da uno strato di zucchero a velo.

Il Mammi in Finlandia

Tra le tradizioni più popolari per il periodo pasquale in Finlandia c’è la preparazione del Mammi. Questo è un budino dolce al malto che viene servito insieme a del gelato alla vaniglia o con la panna. Il piatto viene preparato per il venerdì Santo.