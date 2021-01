Recensioni delle migliori video chat del 2021: funzioni, prezzi e differenze

È ormai passato più di un anno da quando il distanziamento sociale e diventato la norma in quasi tutto il mondo. Alcune persone ci hanno fatto i conti in modo relativamente facile. Per altri invece questa è diventata una vera sfida per una vita normale. Chiunque tuttavia si trova d’accordo sul fatto che è difficile immaginare la nostra vita di oggi senza comunicazione via internet.

Fortunatamente esistono tanti tipi di servizi per comunicare su internet. Certo, non rimpiazzeranno mai un vero dialogo dal vivo al 100%. Ma almeno ci aiutano a fare i conti con la solitudine o anche fare nuove amicizie. Questi sono i servizi dei quali vogliamo parlare oggi.

I migliori servizi di video chat con amici e famiglia

Nella situazione corrente milioni di persone si sono trovate tagliate fuori non solo da contatti quotidiani con colleghi e conoscenze ma anche familiari e amici stretti. Questa separazione rende la vita difficile. Tuttavia, non vuol dire che ogni comunicazione debba finire completamente.

A tua disposizione hai un numero enorme di strumenti di comunicazione di ogni tipo: Skype, WhatsApp, Viber, Telegram, Signal, Zoom, Google Meet, Discord e molti altri. Queste applicazioni e servizi web ti aiutano a comunicare convenientemente con amici, conoscenze, familiari e colleghi da tutto il mondo, ovunque ci sia internet.

Uno dei vantaggi principali di questi servizi e che le funzioni basiche sono disponibili gratuitamente. Questo e ripetuto in continuazione nelle loro recensioni. Esistono anche funzioni aggiuntive a pagamento pero. Per esempio Skype permette di chiamare anche cellulari e telefoni fissi. Le tariffe dipendono dalla regione che vuoi chiamare. Per esempio per 6 euro al mese puoi ottenere 2000 minuti per chiamare l’America del Nord. Per 12euro gli stessi 2000 minuti, ma per chiamate ovunque al mondo. Viber ha una simile politica. Chiamate ad altri utenti dell’applicazione sono gratis ma per chiamare fissi e cellulari il prezzo al minuto dipende dalla locazione. Zoom permette video chiamate fino a 100 partecipanti, Ci sono dei pacchetti a pagamento ($149.90 e $199.90) per far partecipare più person ma impone un limite di 40 minuti.e. Questo offre inoltre funzioni aggiuntive per chiamate di business.

Detto francamente, per una persona normale ci sono tanti programmi e servizi per restare in contatto con amici e famiglia. Funzioni a pagamento non servono davvero.

Ma per quelli che cercano nuove amicizie? Per quelli che vogliono chattare con persone di cui non hanno contatti? La risposta più ovvia è di provare siti d’incontri. Ma questa opzione non fa per tutti. Per primo, non tutti voglio essere sotto i riflettori su siti d’incontri. Secondo, iscriversi e compilare moduli e una perdita di tempo. Quindi più e più gente inizia a preferire i siti di video chat anonima. E ci sono tanti buoni motivi per questo.

Recensioni di CooMeet ed altre chat roulette per incontri

Le video chat anonime sono, quasi sicuramente, il modo più rapido e conveniente per fare nuove conoscenze, trovare nuovi amici ed anche un’anima gemella. Non devi fare altro che visitare il sito, fare un clic qua e uno la e chattare con sconosciuti riguardo qualunque argomento.

Come i servizi video menzionati sopra, esiste una miriade di video chat anonime: Omegle, Chatroulette, CooMeet, Chatrandom ed altri. Non descriveremo ciascuno in dettaglio ma puntiamo piuttosto alle opinioni di utenti reali. Per esempio puoi trovare recensioni riguardo la video chat CooMeet sul sito https://coomeet.reviews/it.

Per coloro che non vogliano passare tempo a studiare recensioni abbiamo raccolto le cose più importanti menzionate dagli utenti:

Eccellente moderazione. Lo è davvero. Altre video chat non prestano molta attenzione alla moderazione ma questa rimane un’area prioritaria per CooMeet. Solo ragazze verificate. Si, quando si registrano devono passare attraverso un processo di verifica. Grazie a questo l’amministrazione previene la presenza di fakes, profili per pubblicità e simili. Puoi trovare una compagna rapidamente. Senza dubbio, per davvero. Se sei un uomo il sistema di connette solo a ragazze. Grazie a questo risparmierai un sacco di tempi e scoprirai solo conoscenze promettenti. CooMeet è economico. Innanzitutto hai un periodo di prova, durante il quale puoi familiarizzare con tutte funzioni ed i benefici della video chat. Secondo, i prezzi sono veramente bassi. Per esempio per solo $1.99 puoi ottenere accesso premium per 24 ore. Servizio clienti eccellente. Se l’utente ha una qualsiasi domanda puo immediatamente contattare un rappresentante per ottenere una risposta. Per esempio se l’account è bloccato per violazione delle regole etc. Il servizio clienti lavora incessantemente sette giorni a settimana.

Esistono anche video chat completamente gratuite. Ma preparati al fatto che non troverai moderazione, ma invece utenti inadeguati e pubblicità incessanti che interferiranno con le tue conversazioni con altra gente. Siamo sicuri di trovarti d’accordo sul fatto che sia meglio pagare una modica cifra per rendere l’esperienza più comoda. Ma sta a te decidere. Teniamo solo a ricordarti che tutti gli utenti CooMeet possono usare le funzionalità del servizio gratuitamente durante il periodo di prova.

Vale quindi la pena usare CooMeet ed altre video chat per incontrare gente nuova? Certamente! Se per qualsiasi motivo tu non l’abbia ancora fatto, questo e il momento perfetto per iniziare. Non attendere oltre, decine o addirittura centinaia di persone interessanti ti aspettano, per chiacchierare di qualunque cosa. Non limitarti a parlare solo con amici e famiglia. Espandi i tuoi orizzonti, trova altri interlocutori di altri paesi e continenti, passa il tempo in modo interessante. Usa le technologie moderne al massimo!