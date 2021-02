Covid, Costa Azzurra e Provincia di Imperia, cresce la preoccupazione

La situazione legata alla pandemia da Covid-19 sta peggiorando, un po’ come previsto nelle settimane scorse dagli esperti a livello nazionale e internazionale: tra le zone più colpite la provincia di Imperia e la vicina Costa Azzurra.

E’ di ieri sera la notizia del nuovo cluster all’ospedale di Imperia e i problemi alla Rsa di Santo Stefano al Mare, senza contare quelli relativi alle scuole e all’aumento dei ricoverati in ospedale, compresi quelli in terapia intensiva.



Anche in Costa Azzurra non sta andando certo meglio. Nel Principato di Monaco la giornata di ieri è stata sicuramente la peggiore da inizio pandemia, con 44 nuovi contagiati e ben 3 morti in 24 ore.



Il dato che riguarda l’intero comprensorio delle Alpi Marittime ha visto ben 55 morti per Covid-19, la maggior parte dei quali nelle case di cura (16 negli ospedali e 39 nell’ultima settimana nelle Rsa). Il bilancio vede ben 1.187 morti da inizio pandemia in tutta la regione del Sud-Est francese.



Va un po’ meglio sul fronte delle ospedalizzazioni, che ieri sono scese di 9 unità mentre sono 92 le persone in terapia intensiva, 4 in più nella sola giornata di ieri. Sempre nella regione Paca è lievemente calato il tasso di incidenza, con 450 nuovi casi rilevati in sette giorni ogni 100.000 abitanti. Rimane comunque tra i più alti in Francia.