Giochi e regole al casinò di Montecarlo

Il casinò di Montecarlo della Société des Bains de Mer de Monaco è un antico complesso costruito nel XIX per opera dello stesso architetto dell'Opéra di Parigi, Charles Garnier.

Si parla di un complesso dedicato al gioco d'azzardo perché come vedremo alla struttura e società corrispondono diverse sale specifiche sempre su Piazza Casinò.

Lo stile architettonico raccoglie elementi del barocco ancora apprezzato nel periodo del Secondo Impero di Napoleone III, l'interno è caratterizzato da affreschi, sculture, scale e corridoi spaziosi e costruiti con marzo ed elementi d'oro.

Nell'introduzione ufficiale non dobbiamo stupirci di trovare come riferimenti gli ambienti o le scene tra lusso e pericolo di James Bond, il casinò di Montecarlo è stato luogo di film importanti di Irvin Kershner, Carlo Vanzina, Eugene Levy e altri.

Struttura, orari e regole del Casinò di Montecarlo

Il complesso Montecarlo della Société des Bains de Mer è composto dal Casino de Montecarlo, il Casino Café de Paris, il Sun Casino, il Monte-Carlo Bay Casino.

Gli orari di ingresso per giocare sono diversi, si entra alle 10 o alle 12, si esce in genere alle 18.30 ma la piazza, i ristoranti, i bar e lounge bar rimangono poi aperti fino a notte fonda. In questo periodo il Covid costringe a chiusure prolungate e regole molto restrittive.

In generale, l'ammissione al Casino di Montecarlo con le sue sale e gli altri casino importanti citati richiedono giacca per gli uomini e abbigliamento elegante, comportamento decoroso. Pochissime sale permettono l'accesso anche agli adolescenti accompagnati mentre altre sono solo per maggiorenni, il comportamento richiesto è molto serio e composto, soprattutto dove si gioca a roulette frequentata da appassionati al gioco e condotta con una certa spettacolarità.

Il complesso può essere visitato con tariffe e orari estivi da adulti e famiglie anche con bambini e adolescenti.

Ci sono poi le tariffe di apertura dei giochi con le diverse sale, iniziando dall'atrium. Ecco che giochi ci sono al casinò di Montecarlo. Alcuni li trovata anche in questo sito: www.casinoaams.eu

I giochi nel Casinò di Montecarlo

All'interno del Casinò De Montecarlo ci sono diverse sale come l'atrium, la Salle Renaissance, la Salle Europe, la Salle des Amériques, la Salle touzet.

Prima di vedere i giochi parliamo dello Spit Aces, esclusivo del Sun Casino che poi vedremo. È una puntata sui jackpot al Blackjack, importo minimo 1 euro, vittoria minima di 5.000 euro. Ci sono cinque tipologie di vittorie, la prima da la vincita massima, l'ultima con un asso come rima carta da solo 2 euro.

Quindi il primo gioco lo abbiamo detto, il blackjack seguito da Craps, la roulette inglese e la roulette francese, le slot machine, il Poker Texas Hold'em Ultimate, il Punto Banco, la roulette francese nella modalità live roulette,

Intorno alla roulette inglese o francese

Il tavolo da roulette francese rispetta la tradizione e l'eleganza di questo gioco. Nella sala principale troverete croupier e responsabili di tavolo, uno spazio enorme caratterizzato dal verde caratteristico del gioco, la ruota in legno e ottone, i bordi raffinati con elementi dorati, insomma un classico che vediamo nei film o a Montecarlo. La roulette francese ha 37 numeri, da 0 a 36, disposti su 3 colonne di 12 caselle, segnate da 1 a 36, 18 rosse e 18 nere.

Anche la roulette inglese ha 37 numeri, da 0 a 36. Lo scopo del gioco è indovinare il numero vincente, con un solo gettone si può puntare su diversi numeri. Ecco l'elenco delle puntate e delle vincite: