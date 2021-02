Come acquistare su eBay, raccogliere punti e risparmiare

Abbiamo imparato a ricorrere a internet per cercare informazioni, persone e aziende ma soprattutto per acquistare beni e servizi di ogni tipo. Quella dello shopping online è divenuta un’attività del tutto connaturata alla nostra routine quotidiana. Viene ormai percepita come un momento rilassante, perfetto da vivere soprattutto la sera dopo cena quando è più bello sfogliare i prodotti all’ultima moda e navigare tra le vetrine sempre accese. Piattaforme digitali come quella di eBay hanno inizialmente permesso di prendere confidenza con l’universo degli acquisti online per poi divenire - con il trascorrere del tempo - punti di riferimento assoluti. Oggi fare shopping sul portale è un gesto semplice, inoltre è possibile raccogliere punti PAYBACK su eBay e prendere parte a un programma fedeltà al quale è connesso un catalogo di premi molto ricco. Vediamo in che cosa consiste questo strumento che appartiene alla categoria del loyalty marketing, il quale punta a creare rapporti di fiducia duraturi con i clienti.

Le regole della raccolta punti eBay

Il Programma fedeltà PAYBACK permette di accumulare punti acquistando online su eBay e nello specifico, un punto per ogni euro speso sulla piattaforma di shopping virtuale. Entro 3 giorni dall’acquisto i punti compariranno nel proprio saldo, ma verranno accreditati soltanto una volta che risulteranno scaduti i termini per il reso. Come funziona la raccolta e come si accumulano i punti eBay? Sarà necessario accedere al sito o all’App PAYBACK inserendo le credenziali con cui ci si è registrati al Programma, e proseguire con l’acquisto sul sito di ebay per accumulare punti. Se non si è iscritti a PAYBACK nessun problema: la registrazione è gratuita e bastano pochi minuti per completarla. Una volta completata l’operazione per ciascun acquisto fatto su eBay si inizieranno ad accumulare punti.

Acquisti online, aste e i Partner di PAYBACK

Sarà interessante precisare come la raccolta punti eBay non riguardi soltanto l’acquisto di beni nuovi e usati ma anche la partecipazione alle famose aste online. Ci sono alcune condizioni, l’offerta deve per esempio risultare vincente entro 24 ore dall’accesso al negozio eBay dallo shop online PAYBACK. E i punti accumulati come possono essere utilizzati? Innanzitutto, si possono sfruttare per ottenere buoni sconto presso alcuni Partner del programma di loyalty marketing, altrimenti si potranno richiedere premi dal ricco catalogo. Le persone sono invogliate ad effettuare acquisti presso le aziende Partner (Edison, Alitalia, Fastweb, Thun ma solo per citare alcuni dei più noti) per ottenere sempre nuovi vantaggi, innescando un passaparola che funziona meglio di qualsiasi ricerca di marketing tradizionale.

Un programma fedeltà vantaggioso e multipartner

Si possono fare acquisti in qualsiasi settore dall’arredo casa all’abbigliamento e alla telefonia, passando per l’elettronica e il bricolage. Quello offerto da PAYBACK è un programma fedeltà multipartner, perfetto per intercettare le necessità sempre diverse e trasversali manifestate dalle persone. Consente di ottenere numerosi vantaggi accumulando punti in differenti realtà commerciali e con ricorrenza quotidiana.