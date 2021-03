Riaperto il Mini-Golf al Parc Princesse Antoinette di Monaco

Dopo diversi mesi di chiusura, il minigolf del Parc Princesse Antoinette ha riaperto. Si può giocare dal mercoledì al sabato dalle 14:00 alle 17:30 (ultimo ingresso alle 16:30) solo su prenotazione.

Questo percorso fatto di 18 buche in terra battuta è abbinato ad una passeggiata sotto gli ulivi del parco, permette di divertirvi e trascorrere piacevoli momenti all'aria aperta, in famiglia o con gli amici.

Misure di sicurezza obbligatorie: indossare la mascherina, numero di giocatori limitato a sei persone e partenza delle parti ogni 15 minuti. Tutta l'attrezzatura (palline e mazze) viene disinfettata dopo ogni utilizzo.

Per prenotare:www.laboitedejeux.net

Le prenotazioni sono preferibilmente effettuate direttamente online - per le persone senza accesso a Internet, è comunque possibile prenotare telefonicamente allo 06 26 81 68 95.

Infine, è possibile aprire la domenica in caso di forte richiesta e organizzare eventi privati ​​(contattare La Boîte de Jeux via e-mail o telefono per condizioni e prezzi).

Un vero "polmone verde" nel cuore del Principato, il Parco della Principessa Antonietta: oltre ad ospitare il minigolf, propone anche una mini fattoria con galline, anatre, capre e conigli oltre a un orto, erbe aromatiche ed essenze mediterranee.