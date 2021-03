Photowall, non solo carta da parati

La carta da parati è un elemento decorativo che dà vita alle pareti di un'abitazione creando atmosfere per interni dal forte impatto scenografico e creativo. Il risultato è incredibile e si adatta a tutti gli interni, persino alla sala da bagno.

La carta da parati di oggi, rispetto a qualche anno fa, si basa su prodotti ecologici, dal basso impatto ambientale e su una grafica moderna ed una tecnologia di altissimo livello. A lungo trascurata, la carta da parati sta tornando ad arredare le case di molte persone grazie all'estrema facilità di posa e si conforma a tutti gli arredi e le superfici già presenti negli ambienti. La scelta del motivo o del colore è a volte solo una questione di gusto ma con Photowall può diventare un vero e proprio stile di arredo.

Photowall, tecnologia e innovazione al servizio del design

Photowall è un’azienda svedese leader nel settore della carta da parati. Fondata nel 2006 dai fratelli Niklas e Charlie Johansson l'azienda ha da sempre avuto come obiettivo principale: puntare tutto sulla tecnologia, l'innovazione e il rispetto per l'ambiente, offrendo prodotti di altissima qualità, dal basso impatto ambientale, ma soprattutto dal design creativo e su misura. Infatti, ogni prodotto Photowall è realizzato su ordinazione con totale personalizzazione del servizio grafico, in modo da evitare inutili sprechi. Le grafiche proposte da Photowall sono davvero molto numerose e l’unica difficoltà per il cliente sta proprio nella scelta del disegno. La personalizzazione e la qualità delle finiture rendono il prodotto finito unico ed esclusivo. Oltre alla carta da parati, Photowall realizza anche stampe incorniciate e poster, il tutto rigorosamente personalizzabile.

Oltre 22 mila motivi diversi

Il cliente che accede al sito dell'azienda può selezionare ben oltre 22 mila motivi di carte da parati. I prodotti grafici sono tantississimi e spaziano dalle figure di animali alla natura in tutte le sue declinazioni, dall'arte e design alle mappe, dal vintage al fantasy e molto altro. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Non manca anche la categoria dedicata ai bambini, per rendere più divertenti e accoglienti le loro camerette, come ad esempio gli animali della foresta, i personaggi dei fumetti, il circo e così via. Gli amanti dell'astronomia potranno invece scegliere tra le galassie, i pianeti del nostro sistema solare, la luna e le costellazioni. Se invece la carta da parati è destinata alla cucina, sono innumerevoli i cibi e le bevande proposti. Gli appassionati di mappe e bandiere potranno sperimentare una sensazione di meraviglia ammirando le stampe su tela raffiguranti una varietà di mappe e bandiere di tutto il mondo, o immagini dettagliate di luoghi speciali. Ma non è tutto! Per gli amanti del fantasy la scelta potrà cadere a piacere tra motivi horror o magia e mistero. Insomma ce n'è per tutti i gusti! Architettura, arte, giardini, località geografiche, città, luoghi di interesse e molto altro ancora.

Fotomurali, stampe su tela, stampe incorniciate e poster

Se non è la carta da parati che state cercando per decorare i vostri muri domestici, allora perché non scegliere un fotomurale personalizzato per cambiare l'atmosfera dei vostri ambienti? Potrete tappezzare le vostre pareti con i vostri scatti migliori o con i vostri motivi preferiti. Per gli amanti dell'arte sarà possibile vestire le pareti con le riproduzioni degli artisti preferiti su stampe su tela o incorniciate di altissima qualità che non sbiadiscono alla luce del sole. Photowall propone anche una vasta gamma di poster che sicuramente creeranno l'atmosfera giusta in ogni stanza, stimolando i vostri sensi. Vestire le pareti di casa con l'arte non è mai stato così facile. Ci sono migliaia di motivi e una grande varietà di dimensioni e forme e tutto quello che dovrete fare sarà scegliere il vostro motivo preferito, la dimensione del poster ed il gioco è fatto. Photowall arreda le vostre pareti di casa con stile e personalità.