Francia, cambia la carta d’identità

La Francia cambia la propria carta d’identità: dal 29 marzo i nuovi esemplari verranno rilasciati nella Seine-Maritime e alla Réunion, poi a far data dal 17 maggio progressivamente in tutto il territorio nazionale.

Le nuove carte esordiranno nella Regione Provence-Alpes-Côte d'Azur il 28 giugno.

Si differenziano da quelle attualmente in circolazione per il formato leggermente più piccolo e sovrapponibile a quello delle carte di credito.

Tra le novità le doppie impronte digitali, la fotografia riprodotta informaticamente, il QR code, un chip con vari dati anche biometrici.

Recherà l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, indirizzo, data di rilascio e scadenza e indirizzo.

Per i minorenni, assegnati ad entrambi i genitori separati, saranno indicati i due indirizzi.

Come per la Carta d’identità elettronica italiana consentirà l’accesso a siti istituzionali. Per i minori di 12 anni non è previsto l’inserimento delle impronte digitali

Le impronte digitali non saranno conservate nell’archivio nazionale se il titolare della carta lo richiederà. La nuova versione dovrebbe essere più efficace nella lotta alle frodi ed ai furti di identità.