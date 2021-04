“Le Petit Prince” s’innamora di Nizza

Oggi e domani, 9 e 10 aprile, a Nizza, alle poste del Mercato dei Fiori in Rue Louis Gassin 2 viene messo in vendita, in anteprima assoluta, il francobollo commemorativo dei 75 anni dalla prima uscita di uno dei libri più letti al mondo.

Si tratta de “Il piccolo principe” scritto e illustrato da Antoine de Saint-Exupéry.

La messa in circolazione del francobollo, in tutta la Francia, è programmata per il 12 aprile, l’anteprima consentirà un acquisto anticipato con possibilità del timbro postale di annullamento di data antecedente quella dell’uscita ufficiale.

Per sottolineare l’evento a Rauba Capeu è apparsa una struttura di #IloveNice modificata, quanto accattivante.



Un modo per sottolineare il ruolo de “Le Petit Prince”, personaggio iconico dai capelli dorati, ma anche fenomeno dell'editoria Mondiale: è il libro più tradotto al mondo con più di 450 traduzioni ufficiali.