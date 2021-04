L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 9 al 16 aprile

ARIETE: Dovrebbe far tirare qualche respiro di sollievo la Luna che, facendosi nuova il 12 aprile nella vostra costellazione, consente di definire qualche vecchia questione, tagliare i rami secchi del passato o riuscire a rimanere a galla nel contesto attuale. Una pecca potrebbe provenire dal lato sentimentale, da una bega familiare o da un pagamento che si fa aspettare… Occhio altresì a non intavolare discussioni e a non esagerare nel mangiare. Il compleanno invece sarà assai singolare.

TORO: Di cosine strane, nella corrente settimana, ne capiteranno diverse ma una in particolare avrà il potere di stupirvi forse perché non ve l’aspettavate… In simultanea vi toccherà far buon viso a cattivo gioco, placare gli altrui spiriti bollenti, consolare un desolato e posticipare un appuntamento già precedentemente rimandato. I più ansiosi tenderanno ad andare facilmente nel pallone e a non capacitarsi dell’attuale caos globale compresi dei corrucci per un vecchietto o una donzella.

GEMELLI: Con Marte nel segno vi sentirete spiazzati, demotivati fors’anche incapaci di rinvenire uno spizzico di ilarità nel plumbeo grigiore della quotidianità. A rallegrarvi però subentreranno un bimbetto, una novella, una dimostrazione di affetto o solidarietà, un responso confortante o una faccenda complessa che si decifra all’ultimo istante. La salute non andrà trascurata e le precauzioni anti virus mantenute specie nell’uscire o andare a fare la spesa in negozi o al supermercato.

CANCRO: Non sarete d’accordo su proposte che qualcuno insistentemente seguiterà a proporre e lanciare in quanto reputate di essere capacissimi di decidere autonomamente senza pressioni. Poi, se passati attraverso il vaglio di burrasche esistenziali, avrete un attimino di requie al di là di quei quattro sapientoni di turno sempre pronti a sputar sentenze. Nell’inquadrare un enigmatico personaggio contate su sull’intuito e sull’istintività. Una camminatina nel week end ritemprerà.

LEONE: Gli sbalzi meteorologici e quelli umorali vi porranno in uno stato di passività quasi aspettaste dal destino, dal cielo e dagli umani, un cenno che vi aiuti a capire ciò che per adesso rimane chiuso nell’oscurità… Infatti vi porrete tanti punti interrogativi riguardo l’effettiva ragione che spinge taluni soggetti a comportarsi in una maniera esulante dal vostro modo di concepire la normalità. Queste soste forzate inoltre metteranno a prova un rapporto amoroso o interpersonale.

VERGINE: Non si è mai troppo giovani per imparare e mai troppo vecchi per sognare: rammentatelo quantunque la malinconia assalisse o la rabbia rodesse partendo dal presupposto che nella vita, specie in periodi così tosti, appellarsi all’ottimismo e alla speranza rimane ancora l’unica ancora di salvezza. Tra giovedì e lunedì tra un tentennamento e l’altro dovrete per forza prendere una decisione o sistemare qualcosa implicante il lavoro o del denaro. Un’amica vi deluciderà!

BILANCIA: Non ne potete proprio più di questo lungo ed estenuante protrarsi di limitazioni che blocca sia il lavoro che il bisogno di contatti umani ma l’andare in tilt non farebbe che peggiorare la situazione quindi, cari bilancini, fatevene una ragione e nel limite del possibile state su con il morale. Anche in fatto di finanze stringete i cordoni del borsellino e reclamate delle priorità finora negate. Una personcina dolce e carina andrà coltivata pare ad una preziosa piantina.

SCORPIONE: Nel risorgere dalle ceneri siete degli specialisti ragion per cui, malgrado le batoste abbondino e il sole interiore triboli a risplendere, non mollerete la presa dando scacco matto sia alla sibillina sorte che a persone sufficientemente contorte. Rammentate inoltre che stavolta l’ascoltare un consiglio assennato vi condurrà sulla via della risoluzione di quello che consideravate essere un tormentone e un casuale incontro vi ringalluzzirà. Tendenza alle infiammazioni.

SAGITTARIO: Non vedete l’ora di liberarvi da ingombranti fagotti, liberi di agire e pensare come vi pare e piace senza imposizioni, costrizioni ed armature che vi impediscono di essere di voi stessi padroni ma quel Marte avverso seguita a mettere i bastoni tra le ruote costringendovi a restare per il momento in una posizione di stallo. I dicembrini faranno una memorabile scoperta oppure comprenderanno le vere intenzioni di mezzi marpioni. Suggeribile mettere al Lotto i dati di nascita di trapassati.

CAPRICORNO: Un po’ stanchi e stressati anziché sentire le solfe di tutti anelerete starvene in santa pace ma non essendo ciò fattibile appellatevi alla pazienza cercando, nel vostro piccolo mondo giornaliero, di muovervi in nome di qui valori in cui ancora credete. Tra coppiette si insinuerà il tarlo della tensione ma con il dialogo e un chiarimento la burrasca si placherà. Degli inaspettati comunicati invece giungeranno da figlioli, genitori o parenti vari.

ACQUARIO: Nessun tunnel è così lungo dall’impedire di vedere la luce e per codesto motivo dovreste far leva sulle celate risorse al fine di sconfiggere l’apatia o quel vago senso di smarrimento che sporadicamente assale… In fin dei conti siete attorniati da gente che vi vuole bene e che anelerebbe vedere sull’accigliato viso un minimo di sorriso. Nei prossimi dì sarete abbastanza impegnati e ciò contribuirà a cacciare i brutti pensieri. Da controllare stomaco e pressione!

PESCI: Anche se non sì è ancora aperto il primaverile stato di rigenerazione fate dell’ottimismo un baluardo contando su stelline clementi ed impazienti di portare nei settori che maggiormente vi stanno a cuore un briciolo di sospirata serenità. Se reduci da una delusione chiudete l’annoso capitolo e volgete gli sguardi altrove mentre per quanto concerne la mansione svolta apprestatevi ad una svolta. Qualche doloretto sparso renderà meno sciolto il movimento.





Con l’augurio che le stelle di aprile illuminino l’incerto avvenire…

