Passare a un nuovo telefono: come trasferisco i dati

Quando si trasferiscono i dati su un nuovo telefono Android da un altro tipo di telefono oppure iniziare da zero con il tuo nuovo telefono Android, bisogna rispettare una serie di passaggi perché tutto alla fine ritorni e vada buon fine.

Online sono tanti gli articoli e i suggerimenti offerti su come fare per traferire dati da telefono a telefono, per non parlare delle numerose applicazioni che a volte invece di semplificare – complicano i passaggi.

Infatti, alcune applicazioni richiedono che il cellulare di destinazione sia praticamente nuovo, di prima accensione, senza che sia ancora configurato.

Questo però ha degli svantaggi considerata l’ipotesi, che quasi sempre accade (99% delle volte), si sia già effettuata la prima accensione del nuovo smartphone, che sicuramente ha richiesto almeno le iniziali procedure di configurazioni.

Come tutti facciamo, il nuovo cellulare tira il primo selfie e una foto dopo l’altra.

Quindi, adesso che si vuole trasferire i dati dal telefono precedente su quello nuovo, come si procede – si è costretti a cancellare i selfie appena scattati e gli altri dati registrati.

Una situazione così potrebbe risultare davvero noiosa, ragione per cui prima di effettuare qualsiasi download di programmi o applicazione varie da internet è necessario individuare quella giusta, che con pochi e semplici passaggi raggiunge l’obiettivo.

Se il tuo nuovo dispositivo è stato configurato allora è il caso di scegliere un’app veloce e sbrigativa, senza cadere in intoppi vari.





Trasferimento Telefono: il miglior modo per trasferire i dati più velocemente da telefono a telefono

MobileTrans offre una trasmissione dei dati molto più veloce rispetto alle altre applicazioni e uno dei vantaggi consiste nel fatto che non è necessaria la connessione wifi o internet.

Scegliere questa applicazione significa anche non avere limitazioni su dispositivi come Smart Switch richieste da Samsung , inoltre supporta anche il trasferimento di più tipi di dati rispetto all'app Move to iOS.

Tutto può essere trasferito così: contatti, messaggi di testo, registri delle chiamate, calendario, musica, foto, TV/ Video, lista nera dei contatti, promemoria, sveglia, cronologia safari, note, messaggio vocale, sfondo, suoneria, memo vocali, app.