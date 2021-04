Atti finali al Rolex Monte-Carlo Masters: 4 protagonisti inediti per l'ambito Trofeo

L'edizione 2021 del Rolex Monte-Carlo Masters passerà alla storia non solo perché è la prima a essere giocata a porte chiuse ma soprattutto perché tre dei quattro giocatori giunti alla fine giocheranno la loro prima semifinale al Monte-Carlo Carlo Country Club.

Stefanos Tsitsipas di fronte a Daniel Evans e Casper Ruud di fronte ad Andrey Rublev. Dopo l'eliminazione a sorpresa agli ottavi di giovedì del numero 1 del mondo e del doppio vincitore del torneo Novak Djokovic, battuto dal sorprendente Daniel Evans, è stato il campione in carica Fabio Fognini a cadere venerdì. La testa di serie numero 15 d'Italia ha subito il dominio della nuova generazione, sconfitto in due set (6-4, 6-3) dal norvegese Casper Ruud, 22 anni, 27esimo giocatore al mondo.

Ma la sorpresa più grande dei quarti di finale è stata l'eliminazione di Rafael Nadal. Lo spagnolo, che era partito per il 12 ° titolo record del Rolex Monte-Carlo Masters, non ha resistito all'assalto del 23enne Andrey Rublev, l'8 ° giocatore al mondo.

Battere Rafael Nadal sulla terra battuta è un'impresa per Rublev, che finora aveva perso due volte contro lo spagnolo in due incontri. Con la vittoria, il numero 8 del mondo gioca la sua seconda semifinale in un torneo Masters 1000 dopo quella a Miami il mese scorso.

Rublev contro Ruud. I due giocatori si sono affrontati tre volte e il russo ha vinto ogni volta. Come Rublev, Casper Ruud ha già l'esperienza di una semifinale del Masters 1000.

L'altra semifinale del Rolex Monte-Carlo Masters vedrà in campo Stefanos Tsitsipas, 22 anni, numero 5 del mondo, contro Daniel Evans, 30, 33 ° giocatore al mondo. Due giocatori molto diversi tra loro la cui unica cosa in comune è il rovescio a una mano. La prima apparizione del greco nelle semifinali del torneo di Monaco, qualificata dopo il ritiro dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, non è certo una sorpresa. Il numero 5 del mondo non smette di migliorare da due anni, raggiungendo regolarmente gli ultimi quattro tornei, nel grande slam come nel Masters 1000.

