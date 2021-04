29 artisti internazionali alla mostra d'arte collettiva ‘All Shades of Art’ a Montecarlo

E' stata inaugurata ieri alle 14 nel Principato di Monaco, la mostra d'arte collettiva ‘All Shades of Art’ alla Galleria ‘L'Entrepôt’ di Daniel Boeri, con le opere di 29 artisti internazionali (Francia, Polonia, Russia, Indonesia, Olanda, Monaco e Italia) tra i quali anche il ventimigliese Andrea Iorio.

Durante l'inaugurazione si sono esibiti in performances musicali gli artisti del ‘MIPAC’ (Monaco International Performing Arts Center) e della ‘Golden Voice Monaco’.

L’evento è organizzato da ‘Art-Box.Store’ in collaborazione con ‘L'Entrepôt’ di Daniel Boeri e con la International University of Monaco. Verranno seguite tutte le norme per la lotta al contagio da Covid-19