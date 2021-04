Preparazione all’Euro 2021: Francia – Galles a Nizza

La nazionale francese di calcio, campione del mondo, disputerà due incontri di preparazione ai campionati europei che si terranno dall’11 giugno all’11 luglio 2021.

Un po’ anche per scaramanzia, tra le sedi delle due gare di preparazione vi è Nizza, città che “portò bene” ai bleu che disputarono all’Allianz Riviera un incontro amichevole prima della scorsa edizione dei mondiali.



Proprio a Nizza la Nazionale scenderà in campo il 2 giugno per affrontare il Galles, formazione che nel 2016 giunse alle semifinali.

L’ultimo incontro di preparazione sarà disputato allo Stade de France di Saint Denis l’8 giugno: scenderà in campo la Bulgaria.