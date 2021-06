Niente navetta, per ora, tra i porti di Nizza e Cap d’Ail: la gara è andata deserta

Per ora nessuna navetta marittima collegherà il porto di Nizza con quello di Cap d’Ail.

L’iniziativa era stata presentata come la novità dell’anno: un metodo ecologico e veloce per consentire ai 50mila pendolari che raggiugono Monaco per ragioni di lavoro e ai 16mila veicoli che, quotidianamente, varcano i confini del Principato, di usufruire di un’alternativa ecologica e comoda.



Secondo il bando di gara, in 35 minuti di navigazione sarebbe stato possibile raggiungere la meta, trasportando mediamente 150 persone per un totale di 1.200 passeggeri al giorno destinati a crescere fino ad oltre 1.500 fra due anni.



Costi ridotti, battelli ibridi, corse che nei momenti di punta potevano essere anche due ogni ora, apertura anche ai turisti: si intravvedevano tutti gli ingredienti per una grande operazione di tutela dell’ambiente, di riduzione dell’inquinamento, anche con una valenza turistica.



In queste ore la doccia fredda: la gara di appalto è andata deserta e tutto è stato affidato ad una nuova asta che, si spera, dovrebbe andare in porto all’inizio del 2022.



A spiegarne le ragioni, in una dichiarazione ripresa dalla stampa francese, riportata anche da Nice Matin, il sindaco di Cap d’Ail Xavier Beck: “Penso che sarà necessario rivedere le condizioni di gara: trovare battelli che collegano i due porti in trenta minuti è tutt'altro che facile, penso sia più credibile 40 minuti. Occorre valutare il tempo per uscire dal porto di Nizza e anche fare i conti con i capricci delle condizioni del mare che non sono sempre ottimali. Anche il nostro sentiero costiero viene chiuso mediamente una volta alla settimana e, quando è chiuso, il mare è molto mosso e anche la navetta sarebbe in difficoltà”.