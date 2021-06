Per chi apre una attività nel Principato di Monaco è aperto il bando per uffici in coworking. Ecco come partecipare!

Monaco Boost, l'incubatore d'impresa del Principato, lancia un secondo bando per spazi di lavoro privati ​​o condivisi per impostare la loro attività in fase di creazione o di recente creazione d'impresa.

I candidati interessati possono presentare la domanda fino al 2 luglio 2021 entro e non oltre le ore 12:00, seguendo i passaggi indicati sul sito www.monacoboost.mc oppure tramite questo link: https://service-public-entreprises.gouv.mc .

L'assegnazione degli spazi di lavoro sarà soggetta a revisione da parte di un comitato presieduto del Consigliere di Governo - Ministro delle Finanze e dell'Economia, e composto rappresentanti del Consiglio Nazionale, dell'Amministrazione e di S.A.M Monaco Boost.

Gli imprenditori selezionati vedranno assegnati, in base alle reali esigenze dell'impresa, un ufficio privato, da 10 a 30 m², che può ospitare da 1 a 3 dipendenti, o uno spazio di lavoro in condivisione. L'insediamento dei nuovi candidati prescelti è previsto per settembre 2021, ovvero dal mese di agosto per chi lo desidera. Si uniranno così ai sedici imrpenditori già presenti e beneficeranno di un ambiente di lavoro piacevole che crea sinergia e favorisce nuovo sviluppo commerciale. Sotto la direzione della signora Laurence GARINO, il team in atto si adopererà per organizzare workshop tematici ed eventi specifici in collaborazione con i partner monegaschi per promuovere il networking e gli scambi collaborativi.