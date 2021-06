Primo giorno d’estate, a Grasse è Fête de la Musique, ma…tutti seduti

Lunedì 21 giugno, primo giorno d’estate ed anche “giorno più lungo” dell’anno è tradizionalmente dedicato alla musica ed al desiderio di festeggiare insieme.

Quest’anno la “giornata dell’estate” acquisisce un valore in più, quello del desiderio di uscire dalla situazione pandemica o per lo meno di cercare di rientrare in una situazione di normalità.



A Grasse la Fête de la Musique si svolgerà sul Cours Honoré Cresp: si tratterà di un "concerto seduto" senza possibilità di girovagare per la città al fine di ottemperare alle normative sanitarie.



Questo il programma della “festa” che si terrà a Grasse a partire dalle ore 18:

Isul'Anima (chansons Corses)

JazzLive(Jazz)

Covers (reprises Pop-Rock)

Elodie Atlantis (chanson française)

Odyssée (reprises françaises et internationales)

Sonora (compos Pop-Rock)