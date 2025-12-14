Al Lavoir Théâtre di Mentone “Les 7 dernières balades de mémé Jeanine”

La rappresentazione è in programma dalle 20:30 alle 21:50 e vede al centro della scena il lavoro di Stéphane Ramirez, responsabile della raccolta dei racconti, dell’interpretazione, della manipolazione e della messa in scena. Attraverso una narrazione sincera e personale, l’artista costruisce una ode tenera, impertinente e generosa alla propria nonna, capace di coinvolgere e affascinare spettatori di tutte le età.

Lo spettacolo è consigliato a partire dai 10 anni. I biglietti sono disponibili al prezzo intero di 18 euro e al prezzo ridotto di 15 euro.

Per informazioni e prenotazioni:

https://www.lavoirtheatre.fr/