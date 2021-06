Cannes La Bocca. Succès bien mérité à la M J C Giaume pour la 5ème édition du Festival des talents

Cannes La Bocca. L'art dans toute sa beauté et sa diversité culturelle était à l'honneur samedi 12 et dimanche 13 juin, dans le cadre de la 5ème édition du Festival des talents. L'événement organisé par la ''Maison des Jeunes et de la Culture'' dirigée par Monsieur Noré Mezouar et orchestré par son équipe de choc, a accueilli une importante exposition au cœur de la ''Ferme Giaume '', où avaient été mis en lumière des œuvres de peinture, sculpture, dessin, photographie, vitraux, haute couture, poésie... Poésie pour s'évader, rêver, lutter, émouvoir... comme celle déclamée lors de ses récitals par la poétesse italo-française Maria Salamone, résidante à Cannes, qui a tenu également une exposition de poèmes sous cadre pendant ces deux journées au nom de la culture.

Animés par le sympathique Adil, (maître de cérémonie) d'autres événements ont eu lieu sur le podium de la Ferme Giaume, laissant libre cours à des séances de chant, danse, musique, défilé de mode, combats au sabre laser… Des moments de grande douceur ont été l’exhibition des enfants violonistes ‘‘Les panthères rose’’, de la chorale Cannes Grasse, et de la jeune Natacha Costa, portant des robes signées Chantal Toppan. La cerise sur le gâteau a été la remise de prix des talents de l'année 2021, au cours de laquelle ont été décernés : 1er prix à Aline Bernard, 2ème prix à Joëlle Blat, 3ème prix à Stéphane N'Jockun, prix de la Ville de Cannes à Ludovic Dubreuil et, prix à la jeunesse à Laura Mensido.

Une pléiade d’élus à la ville de Cannes a honoré de sa présence le Festival des talents. C’est avec un réel intérêt que les élus ont fait le tour des différents stands, s’entretenant et félicitant les artistes, dont les œuvres ont été largement appréciées par le public. Parmi les Adjoints figuraient Françoise Bruneteaux, (représentant le Maire de Cannes David Lisnard), Joëlle Arini, Franck Chikli et Thomas de Pariente ; en outre, les Conseillers municipaux André Frizzi, Antoine Babu, Charlotte Cluet, Sophie Ingallinera et Nicole Lacombe.

Assi bien les autorités que les artistes ont félicité le directeur de la MJC Noré Mezouar, pour le succès de cette initiative qui a contribué à promouvoir hautement la culture, ainsi que pour son engagement et le travail accompli en faveur de la jeunesse : Rendez-vous est donné en 2022 pour la 6ème édition du Festival des Talents à la MJC Giaume de Cannes La Bocca.

Sur la photo partant de gauche, l’adjoint Franck Chikli, la poétesse Maria Salamone et le directeur Noré Mezouar