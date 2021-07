Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.



Ecco quelle che Montecarlonews propone, ricordando che l'attuale situazione epidemica potrebbe causare modifiche nei programmi o annullamenti.

ANTIBES

"Le meilleur" par Gabriel - Théâtre du Tribunal

Mercoledì 7 luglio 2021 ore 21

Théâtre Le Tribunal,

5 Place Amiral Barnaud.



Les expositions Jazz

Fino al 30 agosto 2021

Quattro diversi appuntamenti:

Les photographes de "Jazz à Juan"

Fino al 30 agosto 2021

60 ans de "Jazz à Juan" - L’Expo

Dal 9 al 20 luglio

Les Métiers d’art fêtent le jazz

Dal 9 al 20 luglio

Les fresques sChOOL Jazz

Dal 9 al 20 luglio



Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace " - Musée Peynet

Du 3 Juillet jusqu'au 3 Octobre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Exposition "Xavier Gorce. Les Indégivrables brisent la glace "

Fino al 3 ottobre 2021

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Musée Peynet

Place Nationale



Exposition "Le vin, nectar des dieux"

Fino al 30 ottobre 2021

Musée d'Archéologie

Bastion Saint-André



BEAULIEU-SUR-MER

Exposition Hubert Le Gall, une fantaisie grecque

Fino al 26 settembre 2021

Villa Grecque Kerylos

Impasse Gustave Eiffel



CANNES

LES NOCTURNES CANNOISES : QUAI SAINT-PIERRE

Giovedì 1° luglio 2021 dalle 19 a mezzanotte



TOURNÉE HANDI VOILE

15e tournée

Venerdì 2 luglio e sabato 3 luglio 2021

Horaire(s) : 9h, 10h30, 13h et 14h30

Handiplage de Bijou Plage

122 boulevard de la Croisette

Square de Verdun - Kiosque n° 4



CONCERT - CANNES APPASSIONATA

Venerdì 2 luglio 2021 ore 20,30

www.lions-cannes-cotedazur.org



EXPOSITIONS AU MOULIN FORVILLE

Visite guidée de la Maison - Musée Victor Tuby

Sabato 3 luglio dalle 14,30 alle 18



MUSIQUE, IMAGE ET SURF CULTURE

Sabato 3 luglio 2021 ore 15

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Sabato 3 luglio 2021 dalle 18 a mezzanotte

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet

06400 Cannes

Visites guidées

18h et 19h : visite guidée de l’exposition Femmes fatales : Artemisia Gentileschi et Judith de Béthulie

Durée : 45 min. env.

18h30 et 19h30 : visites guidées des collections permanentes (arts premiers)

Durée : 45 min. env.

Réservation obligatoire : mediationmusees@ville-cannes.fr

Médiation spontanée

De 21h à minuit : autour de l’exposition Femmes fatales : Artemisia Gentileschi et Judith de Béthulie

Dans la limite de 5 pers. par groupe - Durée : 5 à 10 min.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Concert de Solène Normant

Entre 19h et 21h : concert informel de l’accordéoniste Solène Normant dans le jardin (sur proposition de l’association Expressions XX et I)

Sans réservation, dans la limite des places disponibles



FESTIVAL DE FIN D'ANNÉE

Concerts et spectacles des élèves du Conservatoire de Cannes

Sabato 3 luglio e domenica 4 luglio

Horaire(s):

Samedi : de 10h à 22h

Dimanche : de 11h à 19h30

conservatoire@ville-cannes.fr

Domenica 4 luglio - Moments musicaux de Forville - Musique - Marché Forville



LES NOCTURNES CANNOISES : BOULEVARD JEAN HIBERT

Martedì 6 luglio 2021 dalle 19 a mezzanotte



LES NOCTURNES CANNOISES : MARCHÉ DE LA BOCCA

Mercoledì 7 luglio 2021 dalle 19 a mezzanotte

Dal 3 al 24 luglio – Tutti i mercoledì e sabato - Partir en livre - Animation - Aires de jeux des parcs et jardins de Cannes



Mercoledì 7 - MOME fabrik Mer, merveilles et merveilleux - Animation - Médiathèque Noailles

Il 7 e il 27 luglio - Réalité augmentée - Atelier - Bibliothèque Laère

FESTIVALCinémaProfessionnels

74° FESTIVAL DE CANNES

Fino al 17 luglio 2021 - dal 6 luglio

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



60E SEMAINE DE LA CRITIQUE

Édition 2021

Fino al 17 luglio 2021

EXPOSITIONS CÔTES ET GENS DE MER DES ALPES-MARITIMES

Fino al 6 agosto 2021

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



LUNA PARK

Fino al 31 agosto 2021

Ouvert tous les jours de 20h à minuit

Complexe Pierre de Coubertin - Mûriers

Avenue Pierre de Coubertin

Cannes La Bocca



EXPOSITIONS Peinture FEMMES FATALES : ARTEMISIA GENTILESCHI ET JUDITH DE BÉTHULIE

Fino al 5 settembre 2021

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITIONST JEAN GABRIEL ET ODETTE DOMERGUE

Fino al 19 settembre 2021

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole



VISIONS DE SAINTE-MARGUERITE

Fino al 14 novembre 2021

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITIONS Peinture GREGORY FORSTNER - LE SOLEIL BRÛLANT SOUS LES PAUPIÈRES FERMÉES

Fino al 5 dicembre 2021

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

Rêves de jardins, jardins rêvés

Fino al 17 settembre 2021

Villa Les Camelias

17 av Raymond Gramaglia - 06320 CAP D'AIL



Exposition Pierre Colas "Voiles de bois et de métal"

Fino al 7 luglio

Galerie Municipale - Eze Village

Rue de la Paix



EZE

Exposition Pierre Colas

Fino al 7 luglio 2021

Galerie Municipale - Eze Village

"Voiles de bois et de métal"

Rue de la Paix - 06360 EZE



Concert Jazz Off

Sabato 3 luglio 2021 ore 19

Place de l'Eglise - Eze Village

Place de l'Église



Concerts en déambulation

Fino al 31 agosto 2021

Eze Village

Différents styles de musique : Jazz et blues, Musique de variété, Gypsy - Tzigane...

concerts-en-deambulation

Place du Général de Gaulle



LE BROC

Festival d’Été - Le Broc

Dal 2 al 4 luglio 2021

Théâtre de Verdure - Le Broc

184 Route de Nice



LEVENS

Exposition de Nathalie Broyelle "Florilège"

Fino al 28 agosto 2021

Galerie du Portal, Levens

Galerie du Portal - 1 Place v. Masseglia



MENTON

La ville à Vélo !

Visite promenade de la ville en Vélo

Partenza Musée du Bastion tutti i giovedì ore 9,30

Durée : 2h

Tarif : 9 € Vélo électriques à disposition, venir avec son matériel de sécurité et une bouteille d’eau.

Musée du Bastion

2 Quai de Monléon



Exposition: Le Bastion, d’Honoré II à Jean Cocteau

Fino a settembre 2021

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III 06500 Menton



Exposition Prix de la Ville de Menton - PhotoMenton lauréats 2019

Galerie d’art contemporain du Palais de l’Europe

Fino al 30 settembre 2021.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

8 avenue Boyer



Fete de la Saint Pierre

Bord de mer piéton

La promenade du Soleil é chiusa alla circolazione dal venerdì alle 18 al lunedì alle 6

PROGRAMME

Samedi 3 juillet :

• 6h30 à 10h30 : Concours de pêche organisé par le Club de Pêche Sportive de Menton

• 12h00 : Remise des prix du concours de pêche

• 13h30 : Parade côtière organisée par l’association Club Nautique « Voiles latines » – Du Vieux Port jusqu’au Casino

• 14h30 : Démonstration de Technique de Sauvetage en mer, avec la SNSM et l’association Terre neuve 06, dans la baie des sablettes.

Dimanche 4 juillet :

• 10h30 : Basilique Saint Michel Archange

Messe solennelle célébrée par le père Philippe GUGLIELMI Curé-Archiprêtre de la Paroisse NDR, Recteur de la Basilique Saint-Michel Archange

• 11h45 : Départ de la procession en direction du Monument des Péris en Mer

• 12h00 : Monument des Péris en Mer : Dépôt de gerbes

• 12h15 : Départ de la procession en direction de la capitainerie du Vieux Port

Bénédiction des navires en mer – Vieux Port de Menton jusqu’au Port Public de Menton Garavan

• 14h30 : Démonstration de Technique de Sauvetage en mer, avec la SNSM et l’association Terre neuve 06, dans la baie des sablettes.

• 19h00 : Ouverture au public pour la dégustation de la soupe de poissons préparée par l’association « A Ciocoula » qui sera servie à table à partir de 20h00 – Esplanade Francis Palmero*

• 21h00 à 23h00 : Ambiance musicale - Esplanade Francis Palmero

• 23h00 : Ambiance musicale - Plage du Fossan (sous réserve)



NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Sabato 3 luglio 2021

Visites commentées des expositions du musée sur le thème du feu: Quand il a domestiqué le feu, l’homme a pour la première fois été capable de produire de l’énergie sous forme de lumière et de chaleur.

Musée de Préhistoire Régionale