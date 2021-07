Il Larvotto si è fatto bello, inaugurati i negozi, le spiagge e la nuova passeggiata

SAS il Principe Alberto II ha inaugurato ufficialmente il nuovo complesso balneare del Larvotto, alla presenza di S.E.M. Pierre Dartout, Ministro di Stato, i ministri del governo, la signora Marie-Pierre Gramaglia e il signor Jean Castellini, oltre a diversi personalità monegasche.

Sotto la guida di Jean-Luc Nguyen, Direttore dei Lavori Pubblici, il Sovrano ha potuto prendere conoscenza delle nuove strutture e degli spazi del complesso. La visita è stata scandita da incontri e discussioni nei vari negozi e ristoranti, ma anche per citarne alcuni, con Pierre Frolla nei locali della Blue School, con membri del municipio all'interno dell'asilo o del team SeaWergie, per la presentazione del circuito talassotermico, che fornirà riscaldamento e aria condizionata in tutto il quartiere, compresi i negozi della località balneare.

La visita è terminata all'Handiplage, dedicato alle persone con mobilità ridotta e handicap.



La ristrutturazione del sito sarà completata all'inizio del 2022, a firma dall'architetto Renzo Piano con l'estensione a mare, per rendere la spiaggia e i suoi dintorni più piacevoli da vivere, ospitando spazi pubblici di qualità.