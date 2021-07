Lo skate si è impadronito delle città, una mostra al 109 di Nizza (Foto)

Il Forum d’Urbanisme et d’Architecture propone la mostra “Skateville”

Fino al 16 ottobre 2021, il Forum d’Urbanisme et d’Architecture propone la mostra “Skateville”.

Quest'estate, il 109 dà particolare risalto alle culture urbane con la manifestazione " Voilà l'été!" e invita a interrogarci sul rapporto tra architettura, città e la "culture skate".

Allo stesso tempo sport, hobby e mezzo di trasporto, lo skateboard è diventato uno dei “suoni” che contraddistinguono le nostre strade.

Nati in California negli anni '50 come estensione "terrestre" del surf, gli sport urbani hanno conquistato Los Angeles prima di conquistare il mondo.

Esplodono con lo sviluppo urbano (marciapiedi, rampe, spazi pubblici), rappresentando a modo suo una conquista della libertà ed anche una forma di ribellione spesso in competizione, se non in conflitto, con altri utenti della città.



In nome della pacificazione, ma anche perché il "progetto" della città sa nutrirsi di tutto, l'architettura ha finito per ammettere questa pratica fra quelle urbane per immaginare un difficile "matrimonio consensuali".

Dopo i primi skatepark, ora gli studi di architettura inventano nuove forme e nuovi luoghi per scivolare, suggerendo nuovi modi di abitare e “praticare” le città.

Per non rinchiudere un simile dibattito tra quattro mura, il Forum ha scelto di documentare questo nuovo stato di cose tra architettura e sport attraverso una mostra all'aperto.



“Skateville” è un lungo affresco murale sviluppato sulla facciata del 109, a diretto contatto con lo spazio pubblico.

Il Forum Urbanistica e Architettura Le 109 si trova sulla Route de Turin 89.