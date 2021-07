Gioielli per l’estate 2021: come scegliere il vostro prezioso

Quali potrebbero essere le tendenze estive per i gioielli capaci di migliorare il nostro outfit? Ecco qui alcuni trucchi e accortezze per migliorare il proprio look con gli accessori ideali per questa particolare stagione. Con l’estate che entra sempre di più nel vivo, i pensieri inevitabilmente si rivolgono a ciò che vogliamo iniziare a indossare. La moda estiva è, per sua stessa natura, un'esplosione di colore e gioia, poiché tutti iniziamo a sperare in un clima migliore e giornate più lunghe. Dato che il tempo non può certamente essere sempre garantito, tuttavia, è logico che stiamo cercando pezzi per aggiornare i nostri outfit ma che possono essere indossati ancora e ancora. Ed è qui che entrano in gioco i gioielli. Da un paio di orecchini di tendenza ai classici pezzi d'argento alle collane audaci, le passerelle erano piene di gioielli brillanti che aggiorneranno all'istante qualsiasi look. Ora per fortuna, è facile ricreare un tale effetto con molte delle nuove collezioni di Pdpaola Jewels, che sono piene di gemme che saranno un'aggiunta molto gradita al tuo portagioie. Per effettuare la scelta di questa estate consigliamo di rivolgervi a chi conosce bene il settore come la gioielleria Legnano la quale opera con successo da lungo tempo in questo ambito. Adorna le tue caviglie con gusto e classe immancabile

Un soggiorno sotto la pioggia potrebbe essere la cosa più vicina a una vacanza che molti di noi apprezzeranno quest'anno, ma ciò non significa che non puoi vestire la parte di un turista in cerca di sole per sollevare il morale. La popolarità delle cavigliere è aumentata costantemente negli ultimi due anni, con celebrità come Bella Hadid e Rosie Huntington-Whiteley che le hanno sfoggiate sui social media, oltre a numerosi designer come Versace che le hanno presentate in passerella. Le cavigliere sono costantemente un best-seller estivo, quindi vale la pena acquistarle ora, prima che vadano tutte. Scegli tra graziosi modelli in argento sterling o opta per delicate cavigliere d'oro con gioielli colorati: in entrambi i casi, puoi indossarli con abiti fluttuanti per le massime vibrazioni vacanziere o abbinarli a jeans corti per aggiungere un tocco di brio ai tuoi outfit del fine settimana. Da Chloé a Celine, polsini e bracciali sono grandi novità per l'estate. Sia che indossi i tuoi sulla parte superiore del braccio (à la Sienna Miller nei primi anni Duemila, per intenderci) o li impili sui polsi, ci sono alcuni stili senza tempo tra cui scegliere. A volte quello che serve è semplicemente scegliere un piccolo bracciale rigido in oro o argento, ad esempio, da solo per una versione classica della tendenza o indossane più contemporaneamente per un maggiore impatto. Oppure, se sei alla ricerca di qualcosa di più audace, prova questo bellissimo braccialetto tempestato di gioielli che potrebbe sembrare un cimelio di incredibile valore, ma in realtà costa meno di 300 sterline.

Le tendenze dei gioielli più popolari che caratterizzano l'estate 2021

I gioielli simboleggiano il lusso e l'eleganza. La tendenza di quest'anno vi renderà eleganti e rilassati. Parliamo di tutte quelle persone che mostrano da sempre entusiasmo nell’indossare, acquistare e mettere gioielli. Ecco perché effettuare una zoomata sui look, le tendenze del settore della gioielleria potrebbe essere ancora interessante, nonostante l’estate sia già entrata nel vivo con il caldo torrido di questo mese di luglio. Ora, se state pensando a cosa scegliere per la vostra vacanza in agosto siete ancora in tempo per effettuare un nuovo acquisto presso le migliori gioiellerie a Legnano al fine di rendere più speciale il vostro soggiorno in una località balneare o in uno chalet di montagna, al lago o dove preferite voi.