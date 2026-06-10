Monaco e Bhutan avviano relazioni diplomatiche: firmato a New York l'accordo tra i due Paesi

Il Principato di Monaco e il Regno del Bhutan hanno ufficialmente stabilito relazioni diplomatiche. L'accordo è stato formalizzato l'8 giugno 2026 attraverso la firma di un comunicato congiunto da parte dei rispettivi Rappresentanti Permanenti presso le Nazioni Unite a New York, S.E. Isabelle Picco per Monaco e S.E. Tenzin Rondel Wangchuk per il Bhutan.

Situato nel cuore dell'Himalaya, il Regno del Bhutan è riconosciuto a livello internazionale per la sua straordinaria biodiversità e per il forte impegno nella tutela dell'ambiente. Il Paese è il primo al mondo a registrare un bilancio di carbonio negativo e basa il proprio modello di sviluppo sul principio della Felicità Interna Lorda, che pone il benessere della popolazione e la conservazione della natura al centro delle politiche pubbliche.

Secondo quanto emerso durante l'incontro successivo alla firma, Monaco e Bhutan condividono priorità comuni in materia di sostenibilità e tutela ambientale. I due Rappresentanti Permanenti hanno inoltre individuato diversi settori di interesse reciproco sui quali sviluppare una futura collaborazione, tra cui il turismo sostenibile, l'istruzione, l'ambiente e lo sport.

Al termine dei colloqui, il Principato di Monaco e il Regno del Bhutan hanno ribadito la volontà di proseguire il dialogo avviato e di collaborare all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dall'ONU.