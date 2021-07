La Costa Azzurra raccontata con podcast tematici

Il Comitato Regionale del Turismo della Costa Azzurra (CRT) lancia l’iniziativa “ L'Essence #CotedAzurFrance ”, una creazione esclusiva di emissioni tematiche: la prima puntata è dedicata ai giardini della Côte d’Azur.

Il Comité Régional du Tourisme (CRT) Côte d'Azur France promuove una raccolta esclusiva di podcast tematici dal nome evocativo, “L'Essence Côte d'Azur France”.

Disponibili in francese e inglese, della durata di 35 minuti, offrono agli ascoltatori veri e propri itinerari sonori che consentono la scoperta culturale della Costa Azzurra.

Innovativa nel suo formato e rispondente alle esigenze di mobilità delle generazioni più giovani, questa collezione rende accessibile a tutti la ricchezza dell'offerta turistica e culturale della Riviera e consente anche di preparare al meglio il proprio soggiorno.

Dopo il primo podcast dedicato ai giardini della Costa Azzurra, ora è in rete il secondo imperniato sulla favolosa storia del Jazz in Costa Azzurra : si tratta del complemento perfetto per visitare i festival musicali che contraddistingueranno con le loro note suoni e colori l’estate 2021.