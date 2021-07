Cannes, come ti trasformo Mouré Rouge (Foto)

Rinnovato e abbellito, Boulevard Eugène Gazagnaire a Mouré Rouge, zona posta ad Est del centro di Cannes, si è trasformato in una piacevole passeggiata a mare.

Le operazioni di riqualificazione e abbellimento realizzate lungo Boulevard Eugène Gazagnaire sono un'estensione delle azioni intraprese dal 2014 nel settore della Pointe Croisette.

La fase uno del progetto, inaugurato nel mese di giugno del 2019, per un importo di 4,5 milioni di euro, è consistita nella riqualificazione della rete stradale con l'istituzione di una viabilità a senso unico e lo sviluppo di una pista ciclabile bidirezionale, che offre un sublime panorama delle isole, nel tratto compreso tra Place Franklin Roosevelt (Palm Beach) e la rotonda di Paul Harris (porto di Mouré Rouge).

Avviata a novembre 2020, la seconda fase dei lavori, dal costo complessivo di quasi 3 milioni e mezzo di euro, ha consentito di ridisegnare la circolazione istituendo una strada a senso unico oltre all’ampliamento della passeggiata sul lungomare con una pavimentazione in rovere e la sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica con sistemi a LED ad alta efficienza energetica e 4 telecamere a circuito chiuso.

È stata inoltre estesa la pista ciclabile a doppio senso dalla rotonda Paul Harris all'Avenue Maréchal Juin.

Contemporaneamente sono stati realizzati un belvedere ed un’area fitness al termine del parcheggio Mouré Rouge.

I materiali e gli arredi utilizzati si ispirano agli elementi naturali che compongono questa parte unica della costa di Cannes.

Includono un muretto in pietra rossa “Esterel” in armonia con le rocce che circondano il porto di Mouré Rouge, una pavimentazione in legno, una pista ciclabile nei toni della sabbia e lampioni bianchi.

Navette Mouré Rouge gratuite per incentivare spostamenti senza veicoli.

Oltre alla realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso, sono state messe in funzione anche altre modalità di spostamento dolce, coerenti con la natura tranquilla e selvaggia di questo settore.

Fino al 20 settembre 2021, la navetta Mouré Rouge, contraddistinta da due minibus dal design molto particolare, assicurerà un servizio gratuito con 14 fermate facilitando l'accesso a spiagge e negozi.

Questo servizio ha riscosso un clamoroso successo di pubblico nel 2020: ne usufruirono 11.823 passeggeri, di cui 6.143 nel solo mese di agosto .